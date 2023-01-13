ABD'de kanserden ölüm oranı son 30 yılda yüzde 32 azaldı

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 09:10

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 09:11

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Meme ve akciğer gibi yaygın kanser türlerindeki ölüm oranlarının azalması, önleme, tarama, erken teşhis ve tedavilerdeki ilerlemeye bağlanıyor.

Yüzde 32’lik oran 3.5 milyon insanın bu sayede hayatta olduğu anlamına geliyor. Bununla birlikte, kanser hala ABD'de kalp hastalıklarından sonra ikinci ölüm nedeni durumunda.

1991'de kanserden ölüm oranı 100 bin kişide 215 iken 2019'da 100 bin kişide 146'ya düştü.

Meme kanseri görülme oranları 2000’li yıllardan bu yana yüzde 0.5 oranında arttı.

Buna karşın bu kanser türünden ölüm oranları azaldı.

Araştırmaya göre öngörülen yeni kanser vakalarının yüzde 42’sinin oluşmadan önlenebilme olasılığı bulunuyor. Bunların yüzde 19’una sigara kullanımı, yüzde 18’ine ise alkol, fazla kilo ve kötü beslenmenin birlikte varlığı neden oluyor.

Rapor ayrıca kanser verilerindeki, ırka ve ekonomik duruma bağlı eşitsizlikleri de inceledi. Buna göre, Covid-19 salgını, dezavantajlı grupların kanser taraması ve tedavisinde zaten var olan zorluklara bir yenilerini ekledi.

Neredeyse tüm kanser türlerinde, beyazlar siyahlara karşın daha yüksek hayatta kalma oranına sahip.

Meme kanserine yakalanan siyah kadınlar, beyazlara göre %41 daha yüksek ölüm oranıyla karşı karşıya.

Bir iyi haber ise, çocuklarda ve ergenlerde kansere bağlı ölüm oranlarındaki büyük düşüş. 1970'lerden bu yana, çocuklarda kanser ölüm oranları yüzde 71 ve 15 ila 19 yaşları arasındaki gençler içinse yüzde 61 oranında azaldı.

Kanser, 1 ila 14 yaş arası çocuklar için kazalardan sonra ikinci en yaygın ölüm nedeni.

Rapora göre, çocuklarda görülen bazı kanser türlerinin tedavisinde, yetişkinlere kıyasla geri kalındı ve bunun nedeni olarak "klinik araştırmalara daha az katılım, tümör biyolojisi ve tedavi protokollerindeki farklılıklar ve ayrıca tedavi toleransı ve uyumu" gösteriliyor.