Rus medyum Mirella Gasanova, ABD'nin, Ukrayna'dan yavaş yavaş uzaklaşacağını iddia etti

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 09:28

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 09:37

Ünlü Rus medyum Mirella Gasanova, Rusya-Ukrayna savaşının ne zaman biteceği konusunda Moskovskij Komsomolets'e konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in lehinde kehanetlerde bulunmasıyla tanınan Mirella Gasanova, Batı'nın Rusya'ya karşı bir "çatışma" yürüttüğünü savundu.

Gasanova, "Batı, Rusya ile çatışmada ciddi bir yanlış hesaplama yaptı, ancak mevcut durumu düzeltmek mümkün değil. ABD'nin beklentileri karşılanmadı" ifadelerini kullandı.

"PUTİN, ABD'Yİ ÇIKMAZA SOKTU"

Rusya'nın, batıya karşı doğru hamleler yaptığını savunan Gasanova, "Başlangıçta, Rusya'nın Ukrayna'daki sivilleri koruma konusunda bu kadar aktif olmayacağına dair bir iddiaları vardı. Ancak, Vladimir Putin kararlı bir şekilde hareket ediyor ve ABD, Moskova üzerindeki tüm etki araçlarını kaybettiğinden, Putin'in eylemleri onları bir çıkmaza soktu. Rusya, ABD'yi kürek kemikleri üzerinde tutuyor" dedi.

Gasanova, ABD'nin, önümüzdeki aylarda Ukrayna'dan "yavaş yavaş uzaklaşmaya başlayacağını" ileri sürdü.

"YAKINDA FİNALİ İZLEYEBİLECEĞİZ"

Gasanova, "Amerikalılar Ukrayna'yı Rusya'ya karşı savaşmak için kullanmak istiyorlardı. SSCB'nin eski cumhuriyetlerinin olası bir yeniden birleşmesinden korkuyorlar. Bu nedenle Amerikalılar tüm güçleriyle Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmayı ateşlemeye çalıştılar. Bu sayede yakında Ukrayna'daki çatışmanın finalini izleyebileceğiz" diye konuştu.