Bir saç teli, 63 yıllık cinayeti aydınlattı: 9 yaşındaki kızın katili belirlendi

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde 9 yaşındaki Carol Ann Dougherty’nin bir kilisede tecavüze uğrayarak öldürülmesinin üzerinden 63 yıl geçti.

Yetkililer, onlarca yıl süren soruşturmanın ardından cinayeti işleyen kişinin William Schrader olduğunu açıkladı.

Bucks County Başsavcısı Jennifer Schorn, büyük jüri tarafından yürütülen soruşturmanın sonucunda Schrader’ın suçlu olduğunun tespit edildiğini duyurdu.

53 sayfalık jüri raporunda, tanık ifadeleri, adli kanıtlar ve Schrader’ın bir aile üyesinin doğruladığı itirafı delil olarak gösterildi.

Başsavcı Schorn, “Altı on yıl boyunca bu trajik olay toplumumuzu derinden yaraladı. Ancak dava asla unutulmadı” dedi.

KURBANDAN GERİDE KALAN SON İZLER

Dougherty, 22 Ekim 1962’de Bristol’daki St. Mark’s Katolik Kilisesi’nde ölü bulunmuştu.

Son olarak kütüphaneye gitmek için bisikletle evden ayrıldığı görülmüştü. Polis, küçük kızın tecavüze uğradığını ve boğularak öldürüldüğünü tespit etmişti.

O dönemde yerel bir fabrika işçisi olan William Schrader, kiliseye bir buçuk blok mesafede yaşıyordu.

Polis sorgusunda yalan beyanda bulunduğu, yalan makinesi testini geçemediği ve olay günü işte olmadığının mesai kartlarıyla kanıtlandığı ortaya çıktı.

Kısa süre sonra Florida’ya kaçan Schrader, daha sonra Teksas ve Louisiana’ya taşındı.

1993’te yapılan adli inceleme, Dougherty’nin elinde bulunan saç örneğiyle Schrader’ın örneğinin “yüksek derecede benzerlik gösterdiğini” ortaya koydu.

Ayrıca olay yerinde bulunan Lucky Strike marka sigara izmaritleri de Schrader’ın kullandığı markayla örtüştü.

İTİRAF YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmada dönüm noktası Kasım 2024’te yaşandı.

Schrader’ın üvey oğlu Robert Leblanc, polise üvey babasının kendisine “Bristol’daki küçük bir kızı öldürdüğünü” itiraf ettiğini söyledi.

Leblanc’ın verdiği bilgiler, olayın detaylarıyla birebir uyuştuğu için jüri tarafından yüksek derecede güvenilir bulundu.

Raporda, “Leblanc’ın bu davaya dair bilgisi olamazdı; verdiği detaylar yalnızca failin ağzından çıkabilecek türdendi” denildi.

Rapora göre Schrader, hayatı boyunca küçük kız çocuklarına yönelik cinsel saldırılar ve şiddet olaylarına karıştı.

1985’te Louisiana’da 12 yaşındaki Catherine Smith’in ölümüne neden olduğu yangın suçundan mahkûm oldu.

Ayrıca kendi biyolojik kızı ve torunları da dahil olmak üzere birçok çocuğa cinsel istismarda bulunduğu tespit edildi.

Adli psikolog Dr. Veronique Valliere, Schrader’ı “çocuklara yönelik sapkın cinsel dürtülere sahip, yüksek riskli, kendine güvenen bir psikopat” olarak tanımladı.

63 YIL SONRA GELEN ADALET

Carol Ann’in kız kardeşi Kay Dougherty Talanca, basın toplantısında gözyaşlarını tutamadı:

“Yıllarca cevapsız yaşadık. Artık en azından ne olduğunu biliyoruz. Bu, asla kapanmayan bir yaranın üstüne gelen adalet.”

Bucks County Polisi ve Pennsylvania Eyalet Polisi, uzun yıllar süren soruşturmanın sonunda davayı kesin sonuca ulaştırdıklarını duyurdu.

Bristol Polis Şefi Joe Moors, “Bu dava, Bristol topluluğunu on yıllardır haunt eden (rahatsız eden) bir dosyaydı. Gerçeği bulmak için gösterilen kararlılık sonunda karşılığını buldu” dedi.