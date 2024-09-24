Bir ülkeden daha Lübnan'a seyahat uyarısı: 'Tahliye edecek kapasite yok'

Avustralya hükümeti, Lübnan'daki vatandaşlarının tamamını tahliye edecek kapasiteye sahip olmadığını açıkladı.

Bir ülkeden daha Lübnan'a seyahat uyarısı: 'Tahliye edecek kapasite yok'
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AA
Yayınlanma: 24.09.2024 - 10:53

ABC News Avustralya'nın haberine göre, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Lübnan'da bulunan Avustralya vatandaşlarına, uçuşlar henüz sona ermemişken ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

Wong, Lübnan'daki Avustralyalıların sayısının hükümetin tahliye kapasitesinin ötesinde olduğunu ifade etti.

Lübnan'da 15 ila 30 bin arasında Avustralya vatandaşı olduğu düşünülüyor.

Avustralya, Haziran ve Temmuz aylarında da vatandaşlarına Lübnan için seyahat uyarısında bulunmuş ve ülkeyi en kısa sürede terk etmeleri çağrısı yapmıştı.


Etiketler: #Avustralya #Lübnan

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