Birleşik Arap Emirlikleri, İsveç Abu Dabi Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı
Birleşik Arap Emirlikleri, İsveç'te aşırı sağcı bir siyasetçinin Müslümanların bulunduğu bölgede Kur'an-ı Kerim yakmasıyla ilgili olarak İsveç'in Abu Dabi Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi ajansı WAM'ın haberine göre, BAE'nin Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Rim el-Haşimi, İsveç'in Abu Dabi Büyükelçisi Liselott Andersson'u bakanlığa çağırarak kendisine, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasıyla ilgili ülkesinin protestosunu iletti.
BAE'nin dinleri rencide eden tüm uygulamaları reddettiğini belirten Bakan Haşimi, dini sembollere ve kutsallara saygı duyulması ve provokasyonlardan uzak durulması gerektiğini ifade etti.
Haşimi ayrıca dünyanın hoşgörünün yayılmasına ve nefret ile aşırılıktan uzaklaşılmasına ihtiyaç duyduğu bir zamanda bu tür uygulamaların yalnızca daha fazla gerginliğe neden olduğunu kaydetti.
BAE Dışişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada da İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösterilmiş, "nefret söyleminden kaçınılması, dinlere ve kutsallara hakaret etmekten uzak durulması" çağrısı yapılmıştı.
NE OLMUŞTU?
Danimarka ve İsveç vatandaşlığı bulunan aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan, Paskalya tatili boyunca İsveç'in başkenti Stockholm ile Malmö, Norköpin ve Jönköping kentlerinde Müslümanların kalabalık yaşadığı mahalleler ve cami önlerinde polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.
Paludan'ın durdurulmasını isteyen göstericiler de yollarda lastikler yakarak, polise taş atmıştı. Bu bölgelerde çıkan olaylarda, 125 polis aracı hasar görmüş, 34 polis yaralanmış, 13 kişi de gözaltına alınmıştı.
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