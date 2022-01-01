Birleşik Arap Emirlikleri’nden yeni Covid-19 tedbiri
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 10 Ocak’tan itibaren aşılanmamış kişilerin yurt dışına çıkmasına izin verilmeyeceğini duyurdu.
Dünyada hızla artmaya devam eden Covid-19 vakalarının ardından, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yeni bir tedbir kararı aldı.
Ulusal Acil Durum, Kriz ve Afet Yönetim Kurumu’ndan (NECDMA) yapılan açıklamaya göre, 10 Ocak’tan itibaren aşı olmamış kişilerin yurt dışına çıkmasına izin verilmeyecek. Açıklamada ayrıca, iki doz aşı olmuş kişilerden hatırlatıcı doz aşı olmalarının da talep edileceği belirtildi. İkinci doz aşısının üstünden 6 ay geçmiş olan kişiler 3. doz aşı olabilecek.
10 Ocak’ta yürürlüğe girecek yeni kısıtlamadan, sağlık sorunu sebebiyle Covid-19 aşısı olamayan kişiler muaf tutulurken yasak, ‘insani durumlar ve sağlık sorunları’ nedeniyle yurt dışına seyahat etmek zorunda olan kişileri kapsamayacak.
BAE'de nüfusun yaklaşık yüzde 92’sinin aşılı olduğu biliniyor.
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