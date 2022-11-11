Birleşik Krallık ordusu İHA'lara karşı 'lazer topunu' test etti

11 Kasım 2022 Cuma, 16:46

Birleşik Krallık ordusu tarafından basına servis edilen görüntülerde, 'Ejderha ateşi' [dragon fire] adı verilen lazer topunun, 'quadcopter' olarak tabir edilen basit ve hafif bir insansız hava aracını (İHA) iki mil öteden etkisiz hale getirdiği görüldü.

Topun yüksek irtifada, yüksek hızlarda hareket edebilen, yoğun tahrip gücüne sahip gelişmiş silahlı insansız hava araçlarına karşı nasıl sonuçlar vereceği merak ediliyor.

MÜHİMMATA İHTİYAÇ DUYMUYOR

İngiliz The Sun gazetesi konuya ilişkin haberinde; Leonardo, QiniteQ ve MBDA şirketleri tarafından geliştirilen 'Ejderha Ateşi' tarafından yayılan görünmez 50kW'lık ışının, ses hızında hareket madeni para büyüklüğündeki hedefleri vurabildiğini öne sürdü.

Gazeteye konuşan savunma kaynakları, "nokta atışı" hassasiyetine sahip lazerin, mühimmata ihtiyaç duymadığı için gelecekteki savaşlarda devrim yaratabileceğini söyledi.

"KENDİNİ YAKMA TEHLİKESİ VAR..."

Habere göre, 100 milyon sterlinlik bir prototip geçen hafta Savunma Bakanlığı'nın Wiltshire'daki Porton Down sahasında tam kapasiteyle test edildi.

Isıyı tek bir noktaya odaklamak için aynalar kullanan lazer topunun menzilinin 2.1 mile kadar çıktığı belirtilirken, yeterli güce sahip oldukları için savaş gemilerinde konuşlandırılabilecekleri iddia edildi.

Gazeteye konuşan savunma kaynakları; bu denli güçlü bir lazerin kullanımına dair en büyük zorluklardan birinin de "kendini yakmadan çalıştırabilecek bir sistem" tasarlamak olduğunu vurguladılar.