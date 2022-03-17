Birleşik Krallık, Polonya'ya hava savunma sistemi konuşlandırıyor

17 Mart 2022 Perşembe, 17:11

Birleşik Krallık Savunma Bakanı Ben Wallace, Polonyalı mevkidaşı Mariusz Blaszczak ile Varşova'da düzenlediği basın toplantısında, "100 kadar personelle Polonya'ya Sky Sabre orta menzilli havasavar füze sistemi konuşlandıracağız" dedi. Wallace, bu adımın Polonya hava sahasını Rus saldırganlığına karşı korumaya yardımcı olacağını sözlerine ekledi.

YABANCI SAVAŞÇILARIN YENİ MERKEZİ

Wallace'ın açıklamaları üzerine Londra'ya teşekkür eden Blaszczak, geçen yıl Polonya-Belarus sınırında görevlendirilen 100 askeri mühendise ek olarak 350 Birleşik Krallık askerinin daha geçen ay ülkeye geldiğini kaydetti.

Polonya şu an çoğu son altı ay içinde ülkeye gelen yaklaşık 8 bin 750 ABD askerine ev sahipliği yapıyor. RT'nin haberine göre ülke son haftalarda, Batı'dan Ukrayna'ya giden silah sevkiyatının yanı sıra Ukrayna saflarında savaşmak isteyen yabancı savaşçılar için de bir merkez haline geldi.

ABD PATRIOT KONUŞLANDIRDI

ABD ordusu 9 Mart'ta yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı sırasında müttefiklere ve NATO topraklarına yönelebilecek olası tehditlere karşı Polonya'ya iki adet Patriot hava savunma bataryası konuşlandırıldığını duyurmuştu.

Açıklamada, "Savunmaya yönelik bu konuşlandırma ABD, Müttefik Kuvvetler ve NATO topraklarına yönelik potansiyel tehditlere karşı proaktif bir şekilde yürütülüyor" denilirken, füzelerin "hiçbir şekilde herhangi bir saldırı operasyonunu desteklemeyeceği" vurgulanmıştı.