Birleşik Krallık'ta 100 bin kamu çalışanı greve gidecek
Grev kararlarının arka arkaya açıklandığı Birleşik Krallık'ta, 100 bin kamu çalışanının greve gideceği duyuruldu.
İngiltere'nin Kamu ve Ticari Hizmetler Sendikası (PCS), 24 kamu kurumunda çalışan 100 bin üyesinin ücret, emeklilik maaşı ve iş güvenliği konusundaki şikayetleriyle 1 Şubat'ta greve gideceğini açıkladı.
Reuters'ın haberine göre, ülkedeki ücret artışlarının yüksek seyreden enflasyonu telafi etmekte yetersiz kalması, sağlıktan demiryollarına kadar birçok sektördeki İngiliz çalışanları greve yöneltiyor.
Binlerce İngiliz ambulans çalışanı da dün grevlerinin ikinci gününü kaydederken İskoçya'daki öğretmen grevi de okulların kapatılmasına yol açtı.
PCS Genel Sekreteri Mark Serwotka bugün hükümetten bir bakanla görüşeceğini ve sendika üyelerine sunulan ücret teklifi arttırılırsa anlaşmazlığın çözüleceğini söyledi.
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