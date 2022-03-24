Birleşmiş Milletler: 3 milyon 626 bin 546 Ukraynalı komşu ülkelere geçti

24 Mart 2022 Perşembe, 00:00

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edindiği verileri paylaştı..

BM, 24 Şubat ile 22 Mart arasında Ukrayna'dan komşu ülkelere 3 milyon 626 bin 546 mültecinin geçtiğini belirtti. BM'nin edindiği verilere göre, Ukraynalıların komşu ülkelerden en çok Polonya (2 milyon 144 bin 244), Romanya (555 bin 21) ve Moldova'ya (371 bin 104) geçti. Ayrıca, aynı açıklamada, Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 21 ile 23 Şubat tarihleri arasında 113 bin kişinin Rusya'ya geçiş yaptığı kaydedildi.

Ukrayna'dan komşu ülkelere giden mültecilerin yüz binlercesinin buradan diğer Avrupa ülkelerine geçtiği biliniyor.

Öte yandan, BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü, Ukrayna içinde 6,48 milyon sivilin yerinden edildiği; böylelikle komşu ülkelere geçen mültecilerle birlikte yerinden edilen Ukraynalıların toplam sayısının 10 milyona ulaştığını bildirmişti.

EN AZ 977 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine göre ise, Rusya-Ukrayna savaşında 24 Şubat ile 22 Mart arasında en az 977 sivil hayatını kaybetti, 1594 sivil yaralandı.

Açıklamada, ölü ve yaralı sayısının tespit edilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısı yapıldı.

BM, Ukrayna'da sivil kayıplara ilişkin sadece teyit edebildiği sayıları açıklıyor. Ukrayna'ya göre, hayatını kaybeden sivillerin sayısı binlerle ifade ediliyor.

Dünya Sağlık Örgütü, yaptığı açıklamada da 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'da sağlık kuruluşlarına 62 saldırının belirlendiğini; bunun sonucu olarak 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 37 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.