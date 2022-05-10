Birleşmiş Milletler, Yemen'de ateşkesin sürmesi için çabalıyor
BM Temsilcisi Grundberg, "Yemen'deki ateşkesi güçlendirmek" için temaslarda bulundu.
Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, son 24 saatte Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ve Yemen'in geçici başkenti Aden'de bir dizi görüşmeler gerçekleştirdi.
Hans Grundberg, Riyad'a dün "sürpriz" bir ziyaret gerçekleştirerek, Yemen kriziyle ilgili önemli temaslarda bulundu.
Grundberg, Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf ve Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Muhammed Al Cabir ile ayrı ayrı görüşerek, her iki taraftan da "Yemen'de barış ve istikrarın sağlanması için sarf edilen çabalara destek" mesajı aldı.
Grundberg, daha sonra Aden'e geçerek burada Yemen Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Alimi ile bir araya geldi.
Yemen'de sahada yaşanan gelişmeler ve barışı sağlama çabalarının konuşulduğu görüşmede Alimi, Husilerin ateşkesi ihlalleri konusunda uyarıda bulundu.
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