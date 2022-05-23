Birleşmiş Milletler, yerinden edilen insan sayısının 100 milyonu aştığını bildirdi

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 15:26

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), dünya çapında zorla yerinden edilen insan sayısının ilk kez 100 milyonu aşmasını "afallatan dönüm noktası" olarak nitelendirdi.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, korkutucu göç istatistiğinin uluslararası toplum için bir uyandırma çağrısı olması gerektiğini ve dünya çağında zorla yerinden edilmenin temel nedenlerini ele almak için daha fazla eyleme ihtiyaç olduğunu söyledi.

Grandi, "100 milyon karamsar bir tablo. Hem çarpıcı hem de endişe verici. Bu tablo, devam eden çatışmaları çözmek ve önlemek, zulmü sona erdirmek, masum insanları evlerini terk etmeye zorlayan temel nedenlere değinmek için bir uyandırma çağrısı olmalı" dedi.

Yüksek Komiser, "Afganistan, Burkina Faso, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Etiyopya, Myanmar ve Nijerya da gerçekleşen sıcak çatışmalar sonucunda 90 milyona ulaştı." açıklamasında bulundu.

BM yetkilileri, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, iklim krizi, insan hakları ihlalleri sebebiyle insanların yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalan insan sayısını benzeri görülmemiş şekilde artırdığını belirtti.

RAKAMLAR HER YIL ARTIYOR

Guardian'ın haberine göre, İngiltere'deki Lordlar Kamarası kütüphanesinden alınan Aralık 2021 tarihli bir raporda yerinden edilen insan sayısı 2020 sonunda 82.4 milyondan 2021 ortasına kadar 84 milyonu aştığını gösteriyor.

BMMYK, 2020 sonunda 172 binlik bir artışla, Haziran 2021 sonunda, yetkisi altındaki mülteci sayısının 20.8 milyonu aştığını bildirdi.

EN KALABALIK GRUP SURİYELİLER

Suriye, dünyanın en büyük mülteci nüfusunu oluşturuyor. İkinci en büyük grubu Venezuelalılar ve üçüncü en büyük grubu ise Afganlar oluşturuyor.

TÜRKİYE EV SAHİPLİĞİNDE BİRİNCİ SIRADA

BM raporuna göre, En fazla yerinden edilen kişiye ev sahipliğinde, Türkiye 3 milyon 696 bin mülteciye ev sahipliği ile birinci sırada.Türkiye'yi 1 milyon 743 bin ile Kolombiya ve 1 milyon 475 bin ile Uganda izliyor.