Bloomberg: ABD, Kırım'ı Rus toprağı olarak tanıyabilir

Yayınlanma: 20.04.2025 - 13:59

Güncelleme: 20.04.2025 - 14:01

ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg, konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırarak önemli bir iddiayı gündeme taşıdı.

Habere göre Washington yönetimi, Moskova ile Kiev arasında sağlanabilecek bir barış anlaşmasının parçası olarak, 2014’te Rusya tarafından ilhak edilen Kırım’ı fiilen Rus toprağı olarak tanımayı değerlendirmeye aldı.

Bloomberg’e konuşan kaynaklara göre, ABD geçtiğimiz Perşembe günü Avrupa’daki müttefiklerine, mevcut cephe hattında çatışmaların dondurulması ve buna paralel olarak Rusya’ya yönelik yaptırımların kademeli olarak hafifletilmesini içeren bir öneri sundu.

Planın merkezinde, Kırım ve Ukrayna’nın hak iddia ettiği diğer dört bölgenin statüsü yer alıyor.

“GÖRÜŞMELERİN SEYRİ BÖLGELERİN STATÜSÜNE BAĞLI”

ABD’nin üst düzey müzakerecisi Steve Witkoff da geçtiğimiz hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, görüşmelerin seyrinin büyük ölçüde bu bölgelerin statüsüne bağlı olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise geçtiğimiz günlerde yaptıkları açıklamalarda, yakın zamanda somut bir ilerleme sağlanamaması durumunda Washington’un bu sürece verdiği desteği çekebileceği sinyalini verdi. Bu açıklama, Ukrayna üzerindeki diplomatik baskının artabileceği şeklinde yorumlandı.

Moskova yönetimi, Ukrayna’nın toprak taleplerinden vazgeçmesini ve şu anda Rusya’nın kontrolündeki bölgelerden askerlerini çekmesini istiyor. Ayrıca NATO’nun doğuya doğru genişleme planları ve Ukrayna’nın ittifaka katılma girişimleri de Moskova’nın gündeme getirdiği “temel sorunlar” arasında.