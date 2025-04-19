Putin: Ukrayna cephesinde 54 saatlik ateşkes ilan ettik

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin'de düzenlenen bir toplantıda Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un operasyon bölgesindeki duruma ilişkin raporunu dinledikten sonra Rus ordusunun ateşkes uygulayacağını duyurdu.

Putin: Ukrayna cephesinde 54 saatlik ateşkes ilan ettik
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 19.04.2025 - 17:19

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hristiyanlar için kutsal sayılan Paskalya bayramı nedeniyle, ateşkes ilan ettiklerini duyurdu ve Ukrayna’ya, çatışmaları geçici olarak durdurma çağrısında bulundu.

Rus medyasından elde edilen bilgilere göre Putin, "Kiev yönetiminin de benzer bir adım atmasını beklediklerini" ifade etti.

“Ukrayna tarafının bizim örneğimizi takip edeceğini varsayıyoruz,” diyen Putin'in ayrıca, olası ihlallere karşı da uyarıda bulundu.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Kremlin tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Rusya tarafı, insani gerekçelerle, bugün saat 18.00’den başlayıp Pazar’ı Pazartesi’ye bağlayan gece saat 00.00’a kadar [54 saat süreyle] Paskalya ateşkesi ilan etmektedir. Bu süre zarfında tüm çatışmaların durdurulması talimatını veriyorum” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, “Bu süreçte birliklerimizin, düşman tarafından gelebilecek olası ateşkes ihlalleri ve provokasyonlar ile her türlü saldırgan eyleme karşı hazırlıklı olması gerekmektedir” denilerek, silahlı kuvvetlere tedbirli olma çağrısı yapıldı.

Rusya Devlet Başkanı’na göre ateşkes, Paskalya Bayramı'nın bitişini işaret eden 21 Nisan gecesi saat 00.00’a kadar sürecek.


Etiketler: #Putin #Rusya #Ukrayna #ateşkes

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