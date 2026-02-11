Bloomberg yazdı: AKP’de 'Erdoğan sonrası' hazırlığı mı?

Bloomberg’in iddiasına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın halefiyeti konusu Ankara’da kapalı kapılar ardında daha sık konuşulmaya başlandı. Haberde, Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın siyasete girişinin değerlendirildiği ve uzun vadeli bir geçiş planının parçası olabileceğinin öne sürüldüğü belirtildi.

Konuya yakın kaynaklar, Bilal Erdoğan’ın parti liderliğine uzanabilecek bir sürece hazırlanabileceğini, ancak resmi bir planın henüz açıklanmadığını ileri sürdü.

Habere göre, Bilal Erdoğan son dönemde kamuoyunda daha görünür hale geldi. Erdoğan’ın yurt dışı ziyaretlerinde daha sık yer alırken, parti içi yapılanmalarda ve bazı üst düzey atamalarda etkili olduğu iddia edildi.

Haberde, Harvard Üniversitesi’nde kamu politikası eğitimi alan Bilal Erdoğan’ın, gençlik yapılanmaları ve İslami çevrelerle ilişkileri üzerinden tabanla bağlarını güçlendirdiği öne sürüldü.

2028 SONRASI SENARYOLAR

Haberde, Erdoğan’ın mevcut anayasal düzenlemelere göre 2028’e kadar görev süresi bulunduğu hatırlatıldı. Ancak erken seçim kararı alınması ya da anayasa değişikliği yapılması halinde "yeniden adaylık yolunun açılabileceği" iddia edildi.

Habere göre, AKP içinden bazı isimler, Erdoğan’ın yeniden seçilmesi halinde parti liderliğinin kademeli biçimde devredilebileceğini öne sürdü.

Bloomberg, Türkiye’de son dönemde ekonomik göstergelerde görece "iyileşme" yaşandığını, enflasyonun yüksek seviyede kalmakla birlikte "düşüş eğilimine" girdiğini iddia etti. Haberde, "Türkiye’nin Orta Doğu’daki artan diplomatik rolünün Erdoğan’a uluslararası alanda alan açtığı" ileri sürüldü.

Haberde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargı sürecinin muhalefet cephesini "zayıflattığı" iddia edildi.

Buna karşın yüksek yaşam maliyeti ve seçmen memnuniyetsizliği, iktidar açısından risk faktörleri arasında gösterildi.

Bloomberg’e konuşan kaynaklar, "olası bir siyasi manevranın başarı garantisi olmadığını ancak iç ve dış koşulların geçmişe kıyasla daha elverişli göründüğünü" iddia etti.