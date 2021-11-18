Bloomberg’den çarpıcı faiz yorumu: Türk lirasının istikrarı pahasına...
Bloomberg’de yer alan bir analize göre, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) faiz indirimlerine devam edecek.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Faizi savunanlarla aynı yolda yürüyemeyiz” çıkışının ardından gözler bugün faiz kararını açıklayacak olan TCMB’ye çevrildi.
Bloomberg’de yayımlanan bir analizde TCMB’nin faiz indirimlerine devam edeceği belirtilirken merkez bankasının, Türk lirasının istikrarı pahasına da olsa Erdoğan’ın taleplerini yerine getireceği ifade edildi.
TÜRK LİRASINDA REKOR KAYIP
Ekonomistler arasında bir anket düzenlediğini belirten Bloomberg, 24 ekonomistin sadece ikisinin TCMB’nin faiz indirimi yapmayacağı görüşünde olduğunu açıkladı.
Analistler, Erdoğan’ın dünkü konuşmasında faiz indirimini savunarak Türk lirasının rekor seviyede değer kaybetmesine sebep olduğunu belirtirken Erdoğan’ın konuşma sonrası gazetecilere TCMB’nin bağımsız olarak karar vereceğini söylemesine rağmen önceki dönemlerde Erdoğan’ın aksi yönde kararlar alan TCMB başkanlarının görevlerine son verildiği hatırlatıldı.
"ÜLKE EKONOMİSİ İÇİN ÇOK MALİYETLİ OLUR"
Analizde, finans hizmeti şirketi TD Securities Portföy Stratejisi Başkanı Cristian Maggio’nun, “Erdoğan’ın konuşmalarından önce 50 baz puanlık bir faiz indirimi bekliyordum fakat konuşma sonrasında muhtemelen daha büyük bir faiz indirimi bekliyorum” dediği aktarıldı.
Londra merkezli InTouch Capital adlı finans şirketinde kıdemli para birimi uzmanı olarak görev yapan Piotyr Matys, Bloomberg’e verdiği demeçte, Erdoğan’ın TCMB’nin bağımsızlığına atıfta bulunmasının politika faizinin değişmeyeceğinin bir göstergesi olabileceğini söylerken “Türk lirası dolar karşısında değer kaybettikçe TCMB’nin daha fazla faiz indirimi yapmaktan kaçınabileceğine olan inancım artıyor. Para politikasıyla denemeler yapmak ülke ekonomisi için çok maliyetli olur” dediği kaydedildi.
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