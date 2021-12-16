Bloomberg'ten Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi çarpıcı analiz

16 Aralık 2021 Perşembe, 12:23

Türk ekonomisinde enflasyon endişeleri artarken TCMB'nin faiz indirimlerine devam etmesi bekleniyor. Bloomberg, Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararı öncesi çarpıcı bir analiz yayımladı.

Analizde, "Alım/satım işlemlerini gerçekleştirenler Merkez Bankası'nın enflasyonu körükleyen ve para birimini zayıflatan bir gevşeme döngüsüne devam etmesi için hazırlık yaparken Türk Lirası bir başka rekor düşüş yaşadı" ifadelerine yer verildi.

"Lira, ilk kez psikolojik eşik için önemli olan dolar başına 15 puanı geçerek yüzde 3.1 oranında değer kaybetti" ifadelerinin kullanıldığı analizde şunlar kaydedildi:

"Bloomberg anketine katılan 22 analistin medyan tahminine göre, Merkez Bankası'nın bir haftalık repo faizini 100 baz puan indirerek yüzde 14'e düşürmesi bekleniyor."

"TALEPLERİNE PARALEL OLARAK GİDİYOR"

"Eylül ayından bu yana kilit oranının 400 baz puan indirildiğine" dikkat çekilen analizde, "Faiz kararı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyümeyi artırmaya ve istihdam yaratmaya yardımcı olmak için daha gevşek para politikası taleplerine paralel olarak gidiyor. Resmi Gazetede yayımlanan bir kararname ile Maliye Bakan Yardımcılığı pozisyonlarından görev değişikliği yapıldı" denildi.

Yine Bloomberg tarafından yayımlanan başka bir analizde, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları Şakir Ercan Gül ve Mehmet Hamdi Yıldırım görevden alınarak yerlerine Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş'ın atanmasına dikkat çekildi. Analizde, Erdoğan'ın bu kararının, yükselen enflasyonun destek tabanından uzaklaşmasıyla Merkez Bankası'nın faiz oranı açıklamasından önce geldiği vurgulandı.