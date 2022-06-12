BM: Afrika'nın üç ülkesinde 18,4 milyon kişi yüksek düzeyde akut gıda güvensizliği yaşıyor
BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), Afrika Boynuzu bölgesindeki Etiyopya, Kenya ve Somali'de en az 18,4 milyon kişinin yüksek düzeyde akut gıda güvensizliği ve artan yetersiz beslenmeyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.
UNOCHA, Cuma günü geç saatlerde yayınlanan son durum güncellemesinde, üç ülkede yüksek düzeyde akut gıda güvensizliği ve artan yetersiz beslenme ile karşı karşıya kalan insan sayısının daha da artarak Eylül 2022 itibarıyla 20 milyonu bulabileceğini bildirdi.
UNOCHA'ya göre, şu anda 7,1 milyon insanın şiddetli gıda güvensizliği yaşadığı Somali'de, 213.000 kişi çok kötü durumda ve özellikle endişe yaratan körfez bölgesi dahil ülkedeki sekiz bölge, bugünden Eylül 2022'ye kadar kıtlık riski altında.
BM ofisi, Etiyopya'da yaklaşık 7,2 milyon, Kenya'da ise yaklaşık 4,1 milyon insanın kuraklık nedeniyle ciddi şekilde gıda güvensizliği yaşadığını belirtti.
UNOCHA, Afrika Boynuzu genelinde, kırsal kesimde yaşayan ailelerin beslenme ve geçim kaynağı olan en az 7 milyon büyük ve küçükbaş hayvanın öldüğünü açıkladı. Kenya'da 1,5 milyondan fazla, güney ve güneydoğu Etiyopya'da 2,1 milyon ila 2,5 milyon, Somali'de 3 milyon hayvan kaybedildi.
Hayvan ölümlerinden etkilenen bölgelerde çocukların süte erişimi de azalıyor ve bu da beslenmelerini olumsuz yönde etkiliyor.
UNOCHA açıklamasında, Etiyopya ve Somali'de kuraklıkla mücadele planlarından ve Kenya için yapılan acil durum başvurusundan anlaşılacağı gibi, BM'nin insani yardım ortaklarının önümüzdeki aylarda hızla artan ihtiyaçlara yanıt verebilmek için acilen 1,7 milyar ABD dolarının üzerinde yardıma ihtiyacı olduğu belirtildi
UNOCHA, "Ancak bu planlamalar kapsamında gereken finansmanın yalnızca küçük bir yüzdesi alınabildi, bu da hızla derinleşen kuraklıkla mücadeleyi ciddi şekilde engelliyor" uyarısında bulundu.
Video Haberler
- Kaftancıoğlu'ndan nikahta 'kıdemli' esprisi
- Tek kadın motosikletli ATT'si vakaya 3 dakikada ulaşıyor
- Beylikdüzü'nde yangın
- Kocaeli'de denizde kadın cesedi bulundu
- Göle dönen caddede balık tutmaya çalıştı
- İstanbul Avcılar'da çakmakla oyun dubleks evi yaktı
- Kadıköy D-100 yolunda kaza: 2 araç çarpıştı
- Atandığı köy okulunda öğrencilerin hayatını değiştirdi
- Ukrayna meclis üyesi toplu mezarların videosunu paylaştı
- Lunaparkta salıncak koptu: Kurtarma çalışmaları sürüyor
En Çok Okunan Haberler
-
- AFAD'dan telefonlara 'hayati uyarı bildirimi'
- CHP ilçe gençlik kolları yöneticisi hayatını kaybetti
- Ünlü televizyoncu kangren oldu
- Son iki ayda 4 öğrenci intihar etti
- Ankara'da alarm:Yağış şiddetini arttırdı, bir kişi kayıp
- BM'den üç ülkede 'gıda krizi' alarmı
- Helikopter kazasından bir trajedi daha
- 'Geç kardeşim, geç onları'
- 'Kur şoku başladı'
- 'Erken seçim sinyali' yorumu