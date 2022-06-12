BM: Afrika'nın üç ülkesinde 18,4 milyon kişi yüksek düzeyde akut gıda güvensizliği yaşıyor

12 Haziran 2022 Pazar, 15:07

UNOCHA, Cuma günü geç saatlerde yayınlanan son durum güncellemesinde, üç ülkede yüksek düzeyde akut gıda güvensizliği ve artan yetersiz beslenme ile karşı karşıya kalan insan sayısının daha da artarak Eylül 2022 itibarıyla 20 milyonu bulabileceğini bildirdi.

UNOCHA'ya göre, şu anda 7,1 milyon insanın şiddetli gıda güvensizliği yaşadığı Somali'de, 213.000 kişi çok kötü durumda ve özellikle endişe yaratan körfez bölgesi dahil ülkedeki sekiz bölge, bugünden Eylül 2022'ye kadar kıtlık riski altında.

BM ofisi, Etiyopya'da yaklaşık 7,2 milyon, Kenya'da ise yaklaşık 4,1 milyon insanın kuraklık nedeniyle ciddi şekilde gıda güvensizliği yaşadığını belirtti.

UNOCHA, Afrika Boynuzu genelinde, kırsal kesimde yaşayan ailelerin beslenme ve geçim kaynağı olan en az 7 milyon büyük ve küçükbaş hayvanın öldüğünü açıkladı. Kenya'da 1,5 milyondan fazla, güney ve güneydoğu Etiyopya'da 2,1 milyon ila 2,5 milyon, Somali'de 3 milyon hayvan kaybedildi.

Hayvan ölümlerinden etkilenen bölgelerde çocukların süte erişimi de azalıyor ve bu da beslenmelerini olumsuz yönde etkiliyor.

UNOCHA açıklamasında, Etiyopya ve Somali'de kuraklıkla mücadele planlarından ve Kenya için yapılan acil durum başvurusundan anlaşılacağı gibi, BM'nin insani yardım ortaklarının önümüzdeki aylarda hızla artan ihtiyaçlara yanıt verebilmek için acilen 1,7 milyar ABD dolarının üzerinde yardıma ihtiyacı olduğu belirtildi

UNOCHA, "Ancak bu planlamalar kapsamında gereken finansmanın yalnızca küçük bir yüzdesi alınabildi, bu da hızla derinleşen kuraklıkla mücadeleyi ciddi şekilde engelliyor" uyarısında bulundu.