BM, Beyaz Saray ziyareti öncesi Şara'ya yönelik yaptırımları kaldırdı

Şam'da kontrolü elinde bulunduran cihatçı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütü lideri Ahmed el-Şara, Aralık 2024’te Beşar Esad’ın devrilmesiyle birlikte 'geçiş dönemi cumhurbaşkanı' ilan edilmişti.

Bir dönem başında ödül bulunan Şara; ABD, AB ve İngiltere'nin en çok arananlar listesinden hızla çıkarılırken, Esad döneminde Şam yönetimine uygulanan yaptırımlar da bir bir kaldırılmaya başlandı.

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, alınan kararın “Suriye’nin Esad’ın devrilmesinden bu yana girdiği yeni dönemi tanıyan güçlü bir siyasi mesaj” olduğunu savundu.

ESKİ CİHATÇI, YENİ 'LİDER'

Şara, El Kaide bağlantılı HTŞ grubunun lideri olması nedeniyle BM yaptırımları altındaydı. Ancak ABD, Temmuz ayında HTŞ’yi 'yabancı terör örgütleri listesi'nden çıkardı.

BM ayrıca, Şam yönetiminin İçişleri Bakanı Enes Hattab’a yönelik yaptırımları da kaldırdı.

HTŞ'nin kontrolündeki Şam yönetiminin, Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Suriye, ABD’ye ve dost ülkelere Suriye halkına verdikleri destek için minnettardır” ifadeleri yer aldı.

ŞARA-TRUMP GÖRÜŞMESİ

Ahmed el-Şara’nın pazartesi günü gerçekleşecek Beyaz Saray ziyareti, ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisini, "Ülkesine barış getirme yönünde iyi ilerleme kaydeden bir lider" olarak tanımlamasının ardından geliyor.

İkili ilk kez Mayıs ayında, Riyad’da bir araya gelmişti. O görüşmenin ardından Trump, Şara’yı 'zor bir adam' ama 'çok güçlü bir geçmişe sahip lider' olarak nitelemişti.

HTŞ, 2016 yılına kadar El Kaide’nin Suriye kolu olarak faaliyet göstermiş, daha sonra Şara örgütünün bağlantısını kopardığını iddia etmişti.

ABD İLE İLİŞKİLERDE YENİ DÖNEM

Şara, bu yıl içinde Eylül ayında, BM Genel Kurulu’nda konuşma yaparak neredeyse 60 yıl aradan sonra kurula New York’ta hitap eden ilk Suriyeli temsilci olmuştu.

Konuşmasında “Suriye, dünyanın ulusları arasındaki hak ettiği yerini yeniden kazanıyor” demiş ve Gazze halkıyla dayanışma mesajı vermişti.

İNGİLTERE DE KALDIRDI

Öte yandan, İngiltere de BM'nin karının ardından Şara'ya uygulanan yaptırımları kaldırdı. İngiliz hükümeti, internet sitesinde yayınladığı bir duyuruda, İçişleri Bakanı Enes Hattab'a yönelik yaptırımların da kaldırıldığını açıkladı.