BM: Çin, BM'nin güçlü bir destekçisi olmuştur
BM 77. Genel Kurul Başkanı Csaba Korosi, Çin'in BM için güçlü bir destekçi olduğunu söyledi.
Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Başkanı Csaba Korosi, New York'taki BM Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada, Çin'in BM için güçlü bir destekçi olduğunu söyledi.
Csaba Korosi, "BM'nin kurucu üyesi ve Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olan Çin, mavi bayrağın (BM'nin) güçlü bir destekçisi olmuştur" dedi.
Korosi, Çin'i kalkınma ve refahı destekleme konusundaki başarılarından ötürü kutlayarak, "Çin'in Küresel Kalkınma İnisiyatifi, sürdürülebilir kalkınmayı hızlandırmak ve 2030 Gündemi'ni uygulamak için büyük bir fırsat sunuyor" diye ekledi.
Resepsiyonda konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in kabine şefi BM Genel Sekreter Yardımcısı Courtenay Rattray, dünya çapındaki bu kurumun Çin'in çalışmalarına yaptığı katkılara ve Çin'in uluslararası işbirliğinin önemli bir dayanağı olan duruşuna büyük değer verdiğini söyledi.
Rattray, "Bu önemli kilometre taşını kutlarken ileriye bakalım ve Çin ile dünyanın bölgesel ve dünya çapındaki problemleri ele almak için ortak çabalarımızda ilerlemesini sağlamaya çalışalım" dedi.
Resepsiyona video bağlantısı aracılığıyla 100'den fazla ülkeden 200'e yakın üst düzey BM yetkilisi, daimi temsilci ve üst düzey diplomat ile uluslararası medya kuruluşlarından gazeteciler ve her kesimden ilgi gösteren kişiler katıldı
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