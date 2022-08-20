BM Genel Sekreteri Guterres, İstanbul'da
BM Genel Sekreteri Guterres, Odessa limanına ziyaretinin ardından İstanbul'a geldi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Zeyport'ta gerçekleşen denetime katıldı.
Guterres, denetim ekibi ile Zeytinburnu Kazlıçeşme Limanı'na geldi. Guterres ve beraberindeki ekip, servis botu ile SSI INVINCIBLE II gemisine doğru yola çıktı.
Gemideki denetimlere Guterres katılmadı.
Zeyport'ta denetimi yapılan gemi, Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'na gidecek.
Guterres, denetim ekibinin incelemelerinden sonra Milli Savunma Üniversitesindeki Müşterek Koordinasyon Merkezi'ne geçti.
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