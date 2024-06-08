BM Genel Sekreteri, İsrail’i çocuklara karşı ihlallerde bulunanların yer aldığı küresel listeye ekledi

Yayınlanma: 08.06.2024 - 10:09

Güncelleme: 08.06.2024 - 10:09

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, dün erken saatlerde “listeye yeni alınan ülkelere yapılan bir nezaket gereği” İsrail BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan'ın arandığını ve bilgi verildiğini ifade etti.

Dujarric, İsrail’in söz konusu listeye alındığını teyit ederek “Bugün erken saatlerde özel kalemimiz Courtenay Rattray, İsrail Daimi Temsilcisi Gilad Erdan'ı aradı. Arama, raporun ekinde yeni listeye alınan ülkelere yapılan bir nezaket gereğidir. Bu, ülkelere önceden bilgi vermek ve sızıntıları önlemek için yapılıyor.

Büyükelçi Erdan'ın o telefon görüşmesini videoya kaydetmesi ve bu kaydın bir kısmının Twitter'da (X’de) yayınlanması şok edici ve kabul edilemez ve açıkçası 24 yıllık bu örgütte hizmet ettiğim süre boyunca hiç görmediğim bir şey” dedi.

Sözcü Dujarric, listenin ekinde yer alan raporun öncelikle 14 Haziran’da Güvenlik Konseyi'ne sunulması daha sonra 18 Haziran'da Genel Sekreter'in konuyla ilgili Özel Temsilcisi Virginia Gamba'nın yapacağı basın toplantısıyla resmi olarak yayınlanmasının beklendiğini ifade etti. Rapor daha sonra 26 Haziran'da gerçekleşecek açık bir oturumda tartışılacak.

LİSTEYE ‘İSRAİL SAVUNMA KUVVETLERİ’ (IDF) EKLENDİ

İsrail BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, dün Sözcü Dujarric’in basın toplantısı öncesinde X sosyal medya platformundan bahsi geçen telefon görüşmesinin videosunu paylaşarak “Genel Sekreter'in IDF'yi çocuklara zarar veren ülke ve kuruluşların ‘kara listesine’ koyma kararına ilişkin resmi bildirimi aldım” diyerek bu kararı şiddetle eleştirdi.