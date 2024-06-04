ABD, Biden'ın Gazze için ateşkes teklifini BMGK'de karar tasarısıyla destekleyecek

Yayınlanma: 04.06.2024 - 08:49

Güncelleme: 04.06.2024 - 08:49

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, tasarıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ABD'nin bugün üye ülkelerin müzakere etmesi için Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını destekleme niyetiyle bir karar tasarısı sunduğunu bildiren Greenfield, bölgede de olmak üzere bazı lider ve hükümetlerin Biden'ın duyurduğu teklifi desteklediğine dikkati çekti.

'SAVAŞIN SONLANMASINA YOL AÇACAK'

Greenfield, BMGK üyelerinin de bu teklifin uygulanmasını desteklemeleri çağrısında bulundu.

Teklifin hızlı bir şekilde uygulanmasının hemen ateşkes, esirlerin serbest bırakılması, İsrail güçlerinin Gazze'de nüfus bulunan yerlerden çekilmesi, insani yardımın artması, temel hizmetlerin yeniden inşası, Filistinli sivillerin Gazze'nin kuzeyine dönmesi, krizin sonlandırılması için yol haritası oluşturulması ve uluslararası destekli yeniden inşa planının önünün açılmasını sağlayacağını ifade eden Greenfield, "Nihai olarak da İsrail'in güvenliğini ve Gazzeli sivillerin rahatlamasını sağlayacak şekilde savaşın sonlanmasına yol açacak" değerlendirmesinde bulundu.

Greenfield, BMGK'nin Hamas'ın teklifi kabul etmesi konusunda ısrarcı olması gerektiğini belirterek, "Konsey üyeleri bu fırsatı kaçırmamalı. Tek bir sesle konuşarak teklifi desteklemeliyiz" ifadelerini kullandı.

KARAR TASARISI BİDEN'IN TEKLİFİNE DESTEK İSTİYOR

AA'nın ulaştığı karar tasarısında Mısır, ABD ve Katar tarafından yürütülen diplomatik çabalara dikkati çekilirken, 31 Mayıs'ta Biden'ın sunduğu teklif memnuniyetle karşılanıyor.

Hamas'a teklifi kabul etme ve uygulama çağrısı yapılan karar tasarısında, böylelikle hemen ateşkes, esirlerin serbest bırakılması, İsrail güçlerinin Gazze'de nüfus bulunan yerlerden çekilmesi, insani yardımın artması, temel hizmetlerin yeniden inşası, Filistinli sivillerin Gazze'nin kuzeyine dönmesi, krizin sonlandırılması için yol haritası oluşturulması ve uluslararası destekli yeniden inşa planının sağlanacağı ifade ediliyor.

Karar tasarısında, tarafların anlaşma hükümlerine uymasının önemi vurgulanırken, BMGK ve BM üyelerinden destek talep ediliyor.

İki devletli çözüme destek verilen karar tasarısında, konunun takip edileceğine işaret ediliyor.

Üye ülkelerin yerel saatle yarın 09.30'a kadar karar tasarısıyla ilgili görüşlerini bildirmelerinin talep edildiği belirtildi.

CEZAYİR DE KARAR TASARISI SUNMUŞTU

Cezayir de 29 Mayıs'ta İsrail'in Refah'ta acilen saldırılarına son vermesi talep edilen karar tasarısını müzakereler için BMGK üyelerine göndermişti.

ABD'nin karar tasarısını sunmasının ardından, Cezayir'in süreci tekrar gözden geçirceğine işaret ettiği belirtildi.

Cezayir'in karar tasarısında, tüm tarafların saygı duyacağı acil bir ateşkes talep ediliyor.

Karar tasarısında İsrail'e "acilen" Refah'ta askeri saldırı ve diğer faaliyetlerini durdurma çağrısı yapılıyor.

Tüm esirlerin serbest bırakılması talep edilen karar tasarısında, bu çerçevede uluslararası hukuka uymanın önemine dikkati çekiliyor.

Karar tasarısında BMGK'nin 2712, 2720 ve 2728 sayılı kararlarına uyulması isteniliyor.

Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'e yönelik aldığı ihtiyati tedbir kararları anımsatılan karar tasarısında, sivillerin ayrım gözetmeksizin hedef alınması kınanıyor.