BM Güvenlik Konseyi, İsrail-Filistin gerginliğini görüşmek için toplanıyor
BM Güvenlik Konseyi, artan İsrail-Filistin gerginliğini görüşmek üzere yarın toplanacak.
İsrail ve Filistin'de şiddetin arttığı ve 3 dinin kutsal günlerinin kesiştiği bu dönemde Mescid-i Aksa'da gerilim de tırmandı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail ve Filistin arasında artan gerginliği ve şiddet olaylarını görüşmek üzere yarın toplanacak.
5 ÜLKE GÖRÜŞME TALEBİNDE BULUNDU
BMGK, İsrail ve Filistin arasında artan gerginliği ve şiddet olaylarını görüşecek. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, BMGK üyesi ülkelerin temsilcileri yarın Norveç, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, İrlanda ve Çin'in talebi ile bir araya gelecek.
FANATİK YAHUDİLER BASKINLARI ARTIRIYOR
Fanatik Yahudiler, Hamursuz Bayramı dolayısıyla İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını artırıyor. Mescid-i Aksa'da baskınlara tekbirlerle tepki göstermeye çalışan Filistinliler ise İsrail güçlerinin müdahalesine maruz kalıyor.
Video Haberler
- Kağıt toplayıcısı, aracını cadde ortasında ateşe verdi
- Tokat Havalimanı'na uçak inemedi
- Fatih'teki taksi denetiminde manzara yine değişmedi
- Aksaray - Adana kara yolunda ulaşıma 'kum fırtınası'
- Diyanet görevden almıştı: 'Rockçı İmam'
- Sulama kanalına düşen koyunun kurtarılması kamerada
- Motosikletini çalan hırsızın üstüne atladı
- Sarıyer'de şüpheli ölüm
- Evine dadanan hırsızlardan bıktı
- Haklarında suç duyurusunda bulunuldu
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu cephesinden ilk açıklama
- Buğday fiyatında dev artış! Kalem kalem açıkladı
- 11'ler belli oldu! Torrent'ten şaşırtan forvet tercihi
- Bakan Soylu’dan 5 soru: 'Ses ver'
- BM Güvenlik Konseyi devreye girdi
- Kadıköy’de istinat duvarı çöktü!
- Bakandan yağa indirim açıklaması
- BM'den Türkiye açıklaması
- Kentte göz gözü görmüyor
- Galatasaray'da pusula renkleri belli oldu!