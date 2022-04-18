BM Güvenlik Konseyi, İsrail-Filistin gerginliğini görüşmek için toplanıyor

18 Nisan 2022 Pazartesi, 19:36

İsrail ve Filistin'de şiddetin arttığı ve 3 dinin kutsal günlerinin kesiştiği bu dönemde Mescid-i Aksa'da gerilim de tırmandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail ve Filistin arasında artan gerginliği ve şiddet olaylarını görüşmek üzere yarın toplanacak.

5 ÜLKE GÖRÜŞME TALEBİNDE BULUNDU

BMGK, İsrail ve Filistin arasında artan gerginliği ve şiddet olaylarını görüşecek. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, BMGK üyesi ülkelerin temsilcileri yarın Norveç, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, İrlanda ve Çin'in talebi ile bir araya gelecek.

FANATİK YAHUDİLER BASKINLARI ARTIRIYOR

Fanatik Yahudiler, Hamursuz Bayramı dolayısıyla İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını artırıyor. Mescid-i Aksa'da baskınlara tekbirlerle tepki göstermeye çalışan Filistinliler ise İsrail güçlerinin müdahalesine maruz kalıyor.