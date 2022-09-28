BM Güvenlik Konseyi, Kuzey Akım gaz boru hatlarındaki sızıntılar için cuma günü toplanacak
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Rusya'nın talebi üzerine Kuzey Akım gaz boru hatlarındaki sızıntıları görüşmek üzere cuma günü toplanacak.
Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında 3 noktada görülen gaz sızıntıları ülkeler arasındaki gerilimi artırırken, Danimarka ve Norveç'in yanı sıra Batılı ülkeler de boru hatlarındaki sızıntıların sabotaj temelli olabileceği yönünde açıklamalarda bulundu.
Uluslararası kriz devam ederken, Rusya'nın talebi üzerine Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin, Kuzey Akım gaz boru hatlarındaki sızıntıları görüşmek üzere cuma günü toplanacağı bildirildi.
Öte yandan sızıntılar konusunda Rusya’yı suçlayan açıklamalara cevap veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, kendilerine yönelik suçlamaları "aptalca" olarak nitelendirerek, "Bu tür senaryoların dillendirilmesi oldukça tahmin edilebilir ve aynı zamanda tahmin edilebilir düzeyde aptalca ve saçma" dedi.
Video Haberler
- Motosikletin yaninda köpeği koşturan şüpheliye ceza
- Bahçeli ile Soylu arasında neler oluyor?
- Gezici Kütüphane, Köy Okulunda Öğrencilerle Buluştu
- Yerli Flamingolarının Sayısı Her Geçen Gün Artıyor
- Asi Nehri'nde su sümbülü istilası
- Erdemli'de limon hasadı başladı
- 2 bin 500 yıllık lavabo
- 180 motosiklet emniyete törenle teslim edildi
- Sahipsiz canlar trafik sigortası istiyor
- Yaralı kedisinin tedavisi için 1700 kilometre katetti
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli ile Soylu arasında neler oluyor?
- 'Ses kaydını dinledim' diyerek açıkladı
- Clubhouse'da çok sayıda kişiyi tehdit etti
- Yarın bu saatlere dikkat: 81 ilde eş zamanlı
- 'Avukatım yaptı mı bilmiyorum!'
- Ali Erbaş’ın eşine özel kalem tahsis edildi
- 'Seçim zammı yüksek olacak'
- 'Sahadaki CHP' anketleri etkiledi
- AKP'ye kalelerinden darbe!
- 'Merkez'den bankalara yeni talimat