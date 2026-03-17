BM: İsrail'in Lübnan saldırıları savaş suçu olabilir

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi, İsrail’in Lübnan’da sivilleri ve yerleşim alanlarını hedef alan saldırılarının “savaş suçu” kapsamına girebileceği uyarısında bulundu. BM, son saldırılara ilişkin bağımsız soruşturma çağrısı yaptı.

BM İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Thameen el-Hitan, Cenevre’de yaptığı açıklamada, İsrail hava saldırılarının yoğun yerleşim bölgelerinde çok sayıda sivilin ölümüne yol açtığını belirtti.

El-Hitan, “İsrail hava saldırıları, kadın ve çocuklar dahil aynı aileden çok sayıda kişinin birlikte öldüğü, yoğun nüfuslu bölgelerdeki konutları tamamen yok etti” dedi.

BM, uluslararası hukuka göre sivillerin bilinçli şekilde hedef alınmasının savaş suçu sayıldığını vurguladı.

Açıklamada, sivillere yönelik saldırıların hukuki açıdan ağır sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekildi.

BM İnsan Hakları Ofisi, Beyrut sahilinde çadırlarda barınan yerinden edilmiş sivillere yönelik saldırılar ile Bint Cubeyl’deki bir sağlık merkezinin vurulmasına ilişkin bağımsız soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı 16 Mart'ta yaptığı yazılı açıklamada İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 886 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 141 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.