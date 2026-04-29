BM kürsüsünde sert sözler: Rusya’dan İsrail politikalarına tepki

Nebenzia, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) "Filistin Sorunu Dahil Orta Doğu'daki Durum" başlıklı oturumda konuştu.

Lübnan'da ateşkese rağmen İsrail'in saldırılarının durmadığını dile getiren Nebenzia, 7 Mart'tan bu yana 2500'den fazla Lübnanlının öldürüldüğü, yaklaşık 8 bin kişinin ise yaralandığı bilgilerini paylaştı.

Nebenzia, "Onlar için Lübnan egemenliği kavramının hiçbir karşılığı yoktur. Gemileri Lübnan kıyılarında pervasızca devriye gezmekte, uçakları ve insansız hava araçları ise başkent semalarının kontrolünü ele geçirmiş bulunmaktadır" diyerek İsrail birliklerinin Lübnan topraklarından çekilmesini öngören BMGK'nin 1701 sayılı kararına titizlikle riayet etmesini istedi.

İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına da dikkati çeken Nebenzia, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şam yönetimi, güvenlik meselelerine kapsamlı bir çözüm bulunması adına Batı Kudüs ile ciddi bir diyalog sürecine girmeye isteklidir. Buna rağmen İsrail, Suriye'nin güneyini işgal etmeye devam etmekte, ayrılıkçı güçleri körüklemekte ve Suriye askeri personelinin kabiliyetlerini zayıflatan hava saldırılarını sıklıkla sürdürmektedir. Şam yönetiminin sergilediği siyasi devlet adamlığı ve stratejik itidal, bir zayıflık emaresi olarak yanlış yorumlanmamalıdır."

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzia, İsrail'in, hem Gazze hem de işgal altındaki Batı Şeria topraklarında uluslararası hukuka aykırı uygulamalarının altını çizdi.

"Filistin sorunu Orta Doğu sorununun çözümünün merkezinde yer almaya devam etmektedir. Kalıcı bir barış ve güvenliğe ulaşmanın tek yolu adil bir çözümdür" diyen Nebenzia, Tel Aviv yönetiminin BM Güvenlik Konseyi ve Genel Kurulu kararlarında yer alan çözümün temel ilkelerini "tamamen reddetmekle kalmayıp, sürekli olarak da ortadan kaldırmakta" olduğu görüşünü paylaştı.

Rus Büyükelçi, "Silahlı çatışmayı uzatmaya can atıyorlar. Orta Doğu'da büyük bir savaşa yol açan bu tür tırmanış eylemlerinin ABD'nin koşulsuz desteğinden yararlanmasından derin üzüntü duyuyoruz" dedi.

Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes sürecine rağmen İsrail saldırılarının devam ettiğine de işaret eden Nebenzia, Uluslararası İstikrar Gücü'nün henüz bölgeye konuşlandırılmamış olmasından şikayet etti.

Nebenzia, İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'daki durumun da "en az Gazze kadar vahim" olduğunu belirtti.

Bölgede "yerleşim birimlerinin giderek yayılmasına, düzenli baskınlara ve radikal yerleşimcilerin uyguladığı şiddet olaylarına şahit olduklarını" söyleyen Nebenzia, "Bu tutum, İsrail'in güvenliğini artırmak bir yana, Filistin toplumunu daha da radikalleştirmektedir" diye konuştu.