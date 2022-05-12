BM: Mariupol harabeye döndü

12 Mayıs 2022 Perşembe, 13:39

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, BM İnsan Hakları Konseyi'nde Ukrayna için yapılan özel oturumda, Ukrayna'da savaşın sivillere verdiği zarara dair konuştu.

Michelle Bachelet, sivillerin en çok etkilendiği Mariupol'de halkın "hayal edilemez korkular" yaşadığını belirterek, "Bir zamanlar dört başı mamur haldeki şehir, şu an harabeye dönmüş durumda. Can kayıpları ve hasara dair manzara netleşince Mariupol'deki sivil ölümlerinin binlerle sayılacağını tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bachelet, Azovstal endüstri bölgesinde de şiddetli çatışmaların sürdüğünü kaydederek, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve BM'nin gayretleri sayesinde buradaki çelik fabrikasından 500'ün üzerinde sivilin tahliye edilmesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Bachelet, "Rus birliklerinin sivillere tecavüzde bulunduğu" iddialarına ilişkin, "Ofisimiz ülke çapında onlarca tecavüz vakasını doğrulamış ve diğer iddiaları da incelemeyi sürdürmektedir" dedi.

'RUSYA'NIN SUÇ LİSTESİ OLDUKÇA KABARIK'

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Dzhaparova da çevrim içi yaptığı konuşmasında, "Rusya'nın ülkeme karşı başlattığı saldırılar, hepimize karşı bir savaştır" ifadesini kullandı.

Emine Dzhaparova, Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhakından bu yana Ukraynalıların "böylesi bir topyekun işgal ve zulme şahitlik edeceğini asla düşünmediğini" vurguladı.

Dzhaparova, 500 binin üzerinde Ukraynalının zorla Rus sınırına kaçırıldığını ve akıbetinin bilinmediğini belirterek, "İşkence, tecavüz ve kayıplar başta olmak üzere Rusya'nın suç listesi oldukça kabarık" dedi.