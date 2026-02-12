BM önünde güç gösterisi: ABD'li büyükelçi, askerlerle şınav çekti

ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mike Waltz, Cenevre ziyareti sırasında Amerikan askerleriyle birlikte şınav çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Videonun altına “Göreve hazır” notunu düşen Waltz, diplomatik temaslarının yanı sıra verdiği mesajla da gündem oldu.

Cenevre’de basına konuşan Waltz, ABD’nin BM’ye olan aidat borcunun önümüzdeki haftalarda ödeneceğini açıkladı. Ancak Washington’ın örgüte yönelik reform baskısını sürdüreceğini vurguladı.

ABD, BM bütçesinin en büyük katkı sağlayıcısı konumunda bulunuyor. Buna karşın Başkan Donald Trump yönetimi döneminde, BM’nin düzenli ve barışı koruma bütçelerine zorunlu ödemeler yapılmamış, bazı ajanslara yönelik gönüllü katkılar da azaltılmıştı.

Waltz, ödenecek miktara ilişkin ayrıntı paylaşmazken, “Aidatlarımızı ödeyeceğiz ancak reform talebimiz sürecek” mesajını verdi.

İki günlük Cenevre programı kapsamında Waltz, başta BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) olmak üzere çeşitli BM ajanslarının yetkilileriyle bir araya geliyor.

UNHCR, son dönemde tarihinin en ciddi bütçe kesintileriyle karşı karşıya bulunuyor.

Waltz’ın ziyareti, Washington ile BM arasındaki mali ve siyasi gerilimin gölgesinde gerçekleşiyor.