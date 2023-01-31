BM, Taliban'dan Afgan kadınlar için ilave izin çağrısında bulundu

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 13:19

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 13:19

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Afganistan ziyaretini değerlendirdi.

Afgan kızları ve kadınlarına getirilen, yerel ve yabancı sivil toplum kuruluşlarında (STK) çalışmanın da aralarında olduğu kısıtlamalara atıfta bulunan Griffiths, bu hükümlerle ilgili endişeli olduklarını söyledi.

Söz konusu bu kısıtlamalar şimdi kaldırılmıyorsa dahi istisnaların insani faaliyetlerin her yönünü kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini ifade eden Griffiths, Taliban yetkilileriyle görüşmelerin gündeminde de bunların olduğunu belirtti.

Griffiths, "Yasağa karşı olduğumuzu ifade ettik" dedi.

İLAVE İZİN ÇAĞRISI

Yasağın iptal edilmesini umut ettiklerini ve istediklerini kaydeden Griffiths, kadınların rolü ve görevleri için daha fazla iş koluna istisna tanınması veya izin verilmesini talep ettiğini dile getirdi.

Martin Griffiths, Taliban yetkililerinin heyetten sabırlı olmasını istediğini ve konuyla ilgili kılavuzun hazırlanmakta olduğunu söylediklerini aktardı.

İnsani yardımlarla ilgili çalışmalar yürüten sektörlere atıfta bulunan Griffiths, kadınların bu alanlarda ne kadar önemli çalışanlar olduğuna dair mesajı net şekilde ilettiklerini düşündüğünü kaydetti.

Taliban, 24 Aralık 2022'de STK'lerin kadın personel çalıştırmasını ikinci bir duyuruya kadar askıya almıştı.