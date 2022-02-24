BM Ukrayna için harekete geçti
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna vatandaşları için 20 milyon dolar acil yardım yapılacağını açıkladı.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'ya maddi yardım yapılacağını belirterek, "Acil ihtiyaçların karşılanması için Merkezi Acil Müdahale Fonu'ndan derhal 20 milyon dolar ayıracağımızı duyuruyorum" dedi.
"Bugün, Ukrayna'nın egemen topraklarında Rus askeri operasyonlarını Avrupa'nın on yıllardır görmediği bir ölçekte görüyoruz" diye konuşan Guterres, sivillerin korunmasının bir numaralı öncelik olması ve uluslararası insan hakları hukukunun korunması çağrısında bulundu.
"ASKERLERİ GERİ ÇEKİN"
Genel Sekreter, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslenerek, "Başkan Putin'e dün geceki çağrımı tekrarlıyorum: Askeri operasyonu durdurun. Askerleri Rusya'ya geri çekin" ifadesini kullandı.
Antonio Guterres, "Bütün üyeler uluslararası ilişkilerinde, herhangi bir devletin toprak bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığına karşı veya BM'nin amaçlarıyla bağdaşmayan herhangi bir tehdit veya güç kullanmaktan kaçınacaklardır" şeklindeki BM Sözleşmesi'ni okuyarak Rusya'nın askeri operasyonunun yanlışlığına dikkat çekti.
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