BM'de cinsel istismar skandalı: Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki personelini geri çekiyor
Birleşmiş Milletler (BM), Orta Afrika Cumhuriyeti'nde BM Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'na (MINUSCA) bağlı askeri personeli, hakkındaki cinsel istismar iddiaları nedeniyle geri çekileceğini duyurdu.
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde BM Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'ndan (MINUSCA) yapılan yazılı açıklamada, ilk delillerin ülkedeki 60 kişilik Tanzanyalı askeri birlik kapsamındaki 11 görevlinin cinsel istismar ve tacize dahil olduğunu ortaya koyduğu aktarıldı.
Açıklamada, 11 kişinin 4 kişiye cinsel istismar ve taciz uyguladığı, askeri birlikteki komuta kontrol mekanizmasının da çöktüğünün görüldüğü ifade edildi.
MINUSCA'nın hızlı şekilde olayı araştırmak için bir ekip tahsis ettiği kaydedilen açıklamada, bahsi geçen askeri birliğin de başka bir üsse alındığı ve kışla dışına çıkışlarının yasaklandığı bildirildi.
BM Sözcüsü Stephane Dujarric, BM Sekretaryasının 60 kişilik tüm birliği geri çekme kararı aldığını bildirdi.
Tanzanyalı yetkililerle de resmi temasların kurulduğunu söyleyen Dujarric, geri çekme kararının BM Güvenlik Konseyi'nin 2272 sayılı kararı uyarınca alındığını dile getirdi.
Dujarric, "BM Genel Sekreteri, cinsel istismar ve taciz alanında sıfır tolerans politikasını güçlü bir şekilde uygulama konusunda kararlı" ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 85 milyonun e-Devlet verileri çalındı!
- Final öncesi dünya yıldızlarını bir araya getirecek!
- Cumhuriyet'ten zorunlu açıklama
- Müjdat Gezen Tiyatrosu kapanıyor...
- PSG, Mauro Icardi'nin bonservis ücretini belirledi
- Merkez'in yeni başkanı Erkan hakkında skandal iddia!
- Yandaştan damada ağır sözler
- Reuters Mehmet Şimşek'in ilk hamlesini duyurdu
- Emniyet müdürü gece kulübü mü satın aldı?
- Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu