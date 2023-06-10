BM'de cinsel istismar skandalı: Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki personelini geri çekiyor

Yayınlanma: 10.06.2023 - 08:34

Güncelleme: 10.06.2023 - 08:34

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde BM Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'ndan (MINUSCA) yapılan yazılı açıklamada, ilk delillerin ülkedeki 60 kişilik Tanzanyalı askeri birlik kapsamındaki 11 görevlinin cinsel istismar ve tacize dahil olduğunu ortaya koyduğu aktarıldı.

Açıklamada, 11 kişinin 4 kişiye cinsel istismar ve taciz uyguladığı, askeri birlikteki komuta kontrol mekanizmasının da çöktüğünün görüldüğü ifade edildi.

MINUSCA'nın hızlı şekilde olayı araştırmak için bir ekip tahsis ettiği kaydedilen açıklamada, bahsi geçen askeri birliğin de başka bir üsse alındığı ve kışla dışına çıkışlarının yasaklandığı bildirildi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, BM Sekretaryasının 60 kişilik tüm birliği geri çekme kararı aldığını bildirdi.

Tanzanyalı yetkililerle de resmi temasların kurulduğunu söyleyen Dujarric, geri çekme kararının BM Güvenlik Konseyi'nin 2272 sayılı kararı uyarınca alındığını dile getirdi.

Dujarric, "BM Genel Sekreteri, cinsel istismar ve taciz alanında sıfır tolerans politikasını güçlü bir şekilde uygulama konusunda kararlı" ifadelerini kullandı.