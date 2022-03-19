BM'deki kıdemli Rus diplomat Twitter tarafından engellendi

19 Mart 2022 Cumartesi, 11:07

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisinin Birinci Yardımcısı Dmitry Polyanskiy, New York'ta bulunan BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında konuşuyor, 4 Mart 2019. (Fotoğraf: Li Muzi/Xinhua)

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM)'deki birinci daimi temsilci yardımcısı Dmitry Polyanskiy, dün yaptığı açıklamada kendisinin Twitter tarafından engellendiğini duyurdu.

Polyanskiy, Güvenlik Konseyi'ndeki toplantının ardından gazetecilere verdiği demeçte, "Sadece bugün Twitter hesabımın engellendiğini duyurmak istedim. Müşteri hizmetlerinden Twitter kurallarını ihlal ettiğimi, kötüye kullanım ve tacizde bulunduğumu söyleyen bir mesaj aldım" dedi.

Polyanskiy söz konusu o tweeti de okudu: "Yalan haberler işte böyle doğuyor. 7 Mart'taki açıklamamızda Mariupol'daki hastanenin radikaller tarafından askeri bir hedefe dönüştürüldüğü konusunda uyarmıştık. Teyitlenmeden bu bilgilerin yayılmasına yardımcı olmanız çok rahatsız edici."

Dmitry Polyanskiy, "Bu benim Twitter mesajımdı. Yani Twitter'a göre kötüye kullanım ve taciz" dedi ve "Bu çok üzücü. Bu, Twitter'da ve bu ülkede alternatif görüşe, özgür basına ve özgür bilgiye ne kadar değer verildiğini açıkça gösteriyor" diye ekledi.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia basın toplantısında, "Bu aynı zamanda taciz kelimesinin yeni bir yorumudur" ifadesini kullandı.