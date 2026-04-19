Son Dakika... Trump duyurdu: ABD, İran'ın kargo gemisini vurdu

19.04.2026 22:42:00
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Donanması’nın deniz ablukasını geçmeye çalışan İran’a ait yaklaşık 270 metre uzunluğundaki TOUSKA adlı kargo gemisini vurduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran’a ait yaklaşık 270 metre uzunluğunda ve bir uçak gemisiyle neredeyse aynı ağırlığa sahip olan TOUSKA adlı kargo gemisinin ablukayı geçmeye çalıştığını belirterek, "Bu girişim onlar için iyi sonuçlanmadı. ABD Donanması'na ait güdümlü füze destroyeri USS SPRUANCE, TOUSKA'ya Umman Denizi'nde durması yönünde açık bir uyarıda bulundu. İran mürettebatı bu uyarıya uymayı reddedince donanma gemimiz, makine dairesine açtığı ateşle gemiyi durdurdu" dedi.

Geminin kontrolünün şu anda ABD deniz piyadelerinde olduğunu ifade eden Trump, "TOUSKA, daha önce gerçekleştirdiği yasadışı faaliyetler nedeniyle ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım listesinde yer alıyor. Gemi tamamen bizim kontrolümüzde; şu an içinde ne olduğuna bakıyoruz" dedi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Trump'tan, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması sonrası ilk mesaj: 'İran bize şantaj yapamaz!'
Trump'tan, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması sonrası ilk mesaj: 'İran bize şantaj yapamaz!' İran, ABD ablukasını işaret ederek Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz'ün kapatılması sonrası yaptığı ilk açıklamada da, "İran bize şantaj yapamaz" vurgusu yaptı. İşte Trump'ın açıklamaları...
Trump 'ikinci turu' duyurmuştu: İran müzakere masasını reddetti iddiası
Trump 'ikinci turu' duyurmuştu: İran müzakere masasını reddetti iddiası İran basını, İran hükümetinin ABD'nin aşırı talepleri, gerçekçi olmayan beklentileri ve sürekli değişen tutumu nedeniyle Pakistan'da yapılması planlanan müzakerelerin ikinci turuna katılmayı reddettiğini öne sürdü.
Trump'tan kritik 'müzakere' duyurusu: İran'a 'artık iyi adam olmak yok' çıkışı!
Trump'tan kritik 'müzakere' duyurusu: İran'a 'artık iyi adam olmak yok' çıkışı! ABD Başkanı Donald Trump, İran'a sundukları anlaşmanın kabul edilmemesi halinde ülkedeki tüm elektrik santrallerini ve köprüleri vurmakla bir kez daha tehdit ederek, “Artık iyi adam olmak yok” dedi. Trump aynı zamanda müzakerelerin ikinci turu için tarih de verdi. İran basını, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda uyguladığı deniz ablukasını devam ettirmesi halinde Tahran'ın müzakerelerin sonraki turuna katılmayacağını yazdı.