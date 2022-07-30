BM'den Iraklı protestoculara çağrı: Tansiyonu düşürün
BM Irak Yardım Misyonu'ndan "tansiyonu düşürme" çağrısı geldi.
Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI) Irak'ta yükselen tansiyonu düşürme çağrısı yaptı.
UNAMI'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yükselen tansiyon endişe verici" ifadesine yer verildi.
Şiddetin artmasını önlemek için mantığın ve aklın sesine ihtiyaç olduğu belirtilen açıklamada, "Tüm tarafları, tüm Iraklılar için gerilimi düşürmeye çağırıyoruz" denildi.
Sadr yanlıları bugün, Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'yi basarak meclis binasına girmişti.
Video Haberler
- 'Ukrayna'dan özür dilemeyeceğiz'
- Sayan'dan yeni 'silah' açıklaması
- 'Devletin geleceği tehlikede'
- Antalya'da uçan tekmeli, bastonlu 'kira' kavgası!
- Kayıp üniversiteliden acı haber
- Soma’da atık havuzu patladı: 1 işçi kayıp
- Otomobiliyle bariyerlere çarpan Ebru, hayatını kaybetti
- Emniyetin deposunda yangın
- Kılıçdaroğlu'na gelen bilginin kaynağını anlattı
- Muayene olmaya gittiği hastanede kayboldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Yangın yıldönümünde yine yangın
- Erdoğan'dan sürpriz görüşme!
- El konulan kumu ihaleyle aldılar
- Beş yıl bile dayanmadı!
- 'Benim aldığım dinozorlar değil...'
- Ümit Özdağ'dan MHP açıklaması
- Kılıçdaroğlu'na gelen bilginin kaynağını anlattı
- 'Lağım boruları patlayacak'
- 'Yeniden Refah' rahatsızlığı
- 'Oyunun ikinci perdesi Ankara'da oynanıyor'