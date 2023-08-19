BM'den KKTC'ye mesaj: Güvenlik güçlerinizi derhal bölgeden çekin

Yayınlanma: 19.08.2023 - 12:49

Güncelleme: 19.08.2023 - 12:55

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric, Pile-Yiğitler Projesi yolu alanında KKTC güvenlik güçleri ile BM barış gücü askerleri arasında yaşanan gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

Açıklamada, Antonio Guterres'in, "Kıbrıslı Türk güvenlik personeli" tarafından BM barış gücü askerlerinin "yaralanmasıyla" sonuçlanan olayları "kınadığı" belirtildi.

Açıklamada, barış gücü askerlerinin "yetkileri uyarınca bölgedeki izinsiz inşaat faaliyetlerini engelledikleri" kaydedildi.

Açıklamanın devamında Guterres'in "BM barış gücü askerlerinin güvenliğine yönelik tehditlerin ve BM mülküne verilen zararın kabul edilemez olduğunu ve uluslararası hukuk kapsamında ciddi suç teşkil edebileceğini vurguladığı" ifade edildi.

Guterres'in, KKTC tarafına barış gücü askerlerinin yetkilerine "saygı göstermesi" ve personel ve teçhizatını "derhal" tarafsız bölgeden çekmesi çağrısında bulunduğu bildirildi.

NE OLMUŞTU?

BM Barış Gücü askerleri, Pile-Yiğitler Yolu Projesi'ni engellemek üzere sabah saatlerinden itibaren projenin başlanacağı alana beton bloklar yerleştirdi.

Türk tarafının yetkililerini ve yol yapım araçlarını engellemek isteyen BM Barış Gücü askerleri, ayrıca araçlarını KKTC topraklarına park etti.

KKTC güvenlik güçleri ise BM'ye ait araçları bölgeden dozer yardımıyla kaldırdı.

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Pile-Yiğitler Yolu Projesi'nin son derece insancıl amaçlarla ve hiçbir art niyet olmadan hazırlandığını belirterek "Pile-Yiğitler Yolu Projesi'nden geri dönüş olmayacak. Bu proje tamamen insani bir projedir ve hiçbir art niyet içermemektedir. Komployla karşı karşıyayız. BM bizi engellemeye çalışmasın. Bu yolu biz yapacağız. Bitmiştir. Kararlılığımızdan geri adım atmayacağız" demişti.