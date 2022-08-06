BM'den Mali açıklaması: Ordu, 33 sivili öldürdü

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 16:44

BM uzmanlarının yayımladığı yeni raporda, Mali ordusunun muhtemelen Wagner paralı askerleriyle yakın çalıştığı iddia edilen "beyaz tenli askerlerin", Moritanya sınırındaki Segou bölgesinde düzenlediği operasyonların birinde 33 sivili öldürdüğü belirtildi.

Raporda, 5 Mart'ta Segou bölgesindeki Robine El Ataye kasabasına gelen "beyaz tenli askerlerin", 29 Moritanyalının ve 4 Malinin gözlerini ve ellerini bağlayarak götürdüğü ifade edildi.

Bir gün sonra "Beyaz tenli askerlerin" götürdüğü 33 kişinin akrabaları tarafından cesetlerinin yaklaşık 4 kilometre uzakta "vurulmuş ve sonra yakılmış" şekilde bulunduğu aktarıldı.

Raporda, Segou bölgesindeki diğer 5 yerde "benzer bir yağma ve dayak düzeninin" meydana geldiği ancak sivillerin öldürüldüğü tek yerin Robinet El Ataye'de olduğu ifade edildi.

Mali Silahlı Kuvvetleri'nce ziyaret edilen diğer iki noktada, operasyonların başında "beyaz tenli askerleri" taşıyan bir helikopterin indiği iddia edildi.

Mali'deki BM barış misyonuna göre, bu yılın ilk çeyreğinde 543 sivil öldürüldü ve 269 kişi yaralandı.