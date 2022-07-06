BM'den Orta Afrika Cumhuriyeti çağrısı: 68,4 milyon dolara ihtiyaç var

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 15:33

BM Dünya Gıda Programı (WFP) Sözcüsü Tomson Phiri, basına yaptığı açıklamada, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) gıda sorunu yaşayan 2,2 milyon kişinin yardıma ihtiyaç duyduğu bilgisini paylaştı.

Tomson Phiri, OAC'deki gıda sorunuyla mücadele için 68,4 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Acil fon bulunmazsa milyonlarca kişi için gıda krizi artacak" ifadesini kullandı.

Phiri, Ukrayna-Rusya Savaşı ve küresel olarak devam eden ekonomik krizin gıda sorununu tetiklediğine dikkati çekti.

Phiri ayrıca, ülkede gıda sorunu çeken 2,2 milyon kişinin ilk bakışta az olarak görülebileceğine işaret ederek, ülke nüfusunun yaklaşık 5 milyon olduğunu ve neredeyse nüfusun yarısının gıda sorunu ile mücadele ettiğini sözlerine ekledi.