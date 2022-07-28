BM'den soruşturma çağrısı: Kongo'daki yetkililerle ortak soruşturma yürüteceğiz
BM'den, barış gücü askerlerinin öldürülmesine yönelik Kongo ile ortak soruşturma
Birleşmiş Milletler (BM), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki BM İstikrar Misyonuna (MONUSCO) karşı düzenlenen gösteride 3 Kongolu asker ve sivilin öldürülmesiyle ilgili, Kongolu yetkililerle ortak bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.
MONUSCO Özel Temsilci Yardımcısı Khassim Diagne, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısına çevrim içi katılarak, 25-26 Temmuz'da BM Misyonuna karşı yapılan saldırıyla ilgili, "Görev üssünde düzenlenen şiddetli bir gösteri sırasında iki Hintli polis ve bir Faslı asker öldürüldü ve bir Mısırlı polis memuru yaralandı" dedi.
Diagne, gazetecilerin sorularını cevaplandırdığı kapalı devre canlı bağlantıda, "Konunun hızlı bir soruşturmaya ihtiyacı var ve gösteriler esnasında ölümlerin nasıl gerçekleştiğini bulmak için otopsiler yapılmalı ve mermiler incelenmelidir. Kongo'daki yetkililerle ne olduğuna yönelik ortak bir soruşturma yürüteceğiz." diye konuştu.
Diagne, "Bugün durum nispeten sakin ve şehirde hayat normale dönüyor" diyerek, BM Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix'in Kongolu yetkililerle görüşmek üzere cuma günü bölgeye gideceğini açıkladı.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Salı akşamı yaptığı açıklamada, Kuzey Kivu'nun Butembo kentinde barış güçlerine yönelik saldırıyı kınamıştı.
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