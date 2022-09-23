BM'den Ukrayna mesajı: Savaş suçları işlendi
Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Bağımsız Uluslararası Ukrayna Araştırma Komisyonu, Rusya ile savaşın sürdüğü Ukrayna'da savaş suçları işlendiği sonucuna vardı.
Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Bağımsız Uluslararası Ukrayna Araştırma Komisyonu, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 51. Oturumu kapsamında sunduğu raporda, komisyon üyelerinin haziranda Ukrayna'ya düzenledikleri ziyarete dair gözlemleri paylaşıldı.
Raporda, Ukrayna'da 27 yerleşim birimini ziyaret eden komisyon üyelerinin, 150'den fazla tanıkla mülakat yaptığı kaydedildi.
Çatışmanın yaşandığı yerlerde yasa dışı patlayıcı silahların kullanıldığı ifade edilen raporda, sivil ayrımı gözetilmeksizin saldırılar yapıldığı, infaz, işkence, kötü muamele ve tecavüz gibi savaş suçu sayılan vakaların belgelendiği bildirildi.
Raporda ifadelerine yer verilen Komisyon Başkanı Erik Mose, ziyarette bulunulan bölgelerde rastladıkları çok sayıda infaz edilmiş kişilere ait cesetlerden hayrete düştüklerini belirterek, "Ukrayna'daki silahlı çatışmaların sivillere yaşattığı acıdan ötürü endişeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.
Mose, komisyonun Ukrayna'daki 16 ayrı yerleşim bölgesinde yapıldığı iddia edilen infazları araştırdığını kaydederek, şimdiye kadar görülen infaz edilmiş kişilerin ellerinin arkadan bağlandığını, kafalarına ateş edildiğini veya boğazlarının kesildiğini bildirdi.
Mose, çocukların da çatışma ortamından kötü etkilendiklerine dikkat çekerek, çok sayıda çocuğun zorla yerlerinden edilerek ailelerinden ayrı düştükleri bilgisini paylaştı.
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