BM'den Zimbabve'ye çağrı: Seçimlerde ihlaller soruşturulsun
Birleşmiş Milletler (BM), Zimbabve'de 23-24 Ağustos'ta gerçekleştirilen devlet başkanlığı ve genel seçimler sırasında yaşanan insan hakları ihlallerine ilişkin soruşturma açılmasını talep ediyor.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Seif Magango, Güney Afrika Cumhuriyeti devlet televizyonu SABC'ye yaptığı açıklamada, seçim sırasında müşahitlerin tutuklanmasından, seçmenlere ve gazetecilere yönelik saldırılara kadar birçok olayda insan hakları ihlalleri yaşanmasından endişe duyduklarını belirtti.
Magango, seçimlere ilişkin derhal kapsamlı ve tarafsız bir soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.
Yaklaşık 6 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu Zimbabve'de, 23-24 Ağustos'ta, devlet başkanı ve genel seçimler düzenlenmişti.
Zimbabve Seçim Komisyonu, yüzde 52,6'lık oy oranıyla Emerson Mnangagwa'nın bir dönem daha devlet başkanlığına seçildiğini duyurmuştu.
Bu sonuçlara göre, 43 yıllık iktidar partisi Zimbabve Afrika Ulusal Birliği - Vatansever Cephe (ZANU-PF) lideri Mnangagwa'nın rakibi, ana muhalefet partisi Değişim için Yurttaş Koalisyonu (CCC) lideri Nelson Chamisa oyların yüzde 44'ünü almıştı.
CCC'den yapılan açıklamalarda, seçim sonuçlarının kabul edilmediği bildirilmiş ve yönetimin meşruiyeti için seçimlerin yinelenmesi çağrısında bulunulmuştu.
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