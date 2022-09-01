BMGK'dan Lübnan adımı: Lübnan Geçici Görev Gücü’nün görev süresini 1 yıl daha uzattı
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü’nün (UNIFIL) görev süresini 31 Ağustos 2023’e uzattı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü’nün (UNIFIL) görev süresi hakkında yeni bir karar aldı.
BMGK’nın 15 üyesinin desteğini alan 2650 sayılı karara göre Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü’nün (UNIFIL) görev süresi 1 yıl daha uzatıldı.
Alınana kararla birlikte BMGK, İsrail ve Lübnan’a kalıcı bir ateşkesi ve uzun vadeli bir çözümü destekleme çağrısını yineledi.
Ayrıca Ortadoğu’da kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışın önemi ve buna ulaşma ihtiyacına vurgu yaptı.
Video Haberler
- Arnavutköy açıklarında hortum!
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
En Çok Okunan Haberler
-
- Sedat Peker'den yeni iddialar
- Atatürk'ü anmayan vali yuhalandı
- Doğalgaza rekor zam geldi!
- Kadın ve çocukları hedef alan imamla ilgili yeni gelişme
- Başsavcılık harekete geçti
- AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde bir deprem daha!
- Oğuzhan Özyakup'un yeni adresi belli oldu!
- Hakan Atilla, kara kutuyu açtı
- AKP kararını verdi
- İşte Saray'dan gelen talimatlar