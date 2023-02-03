Boeing 747: Son uçak 'krallara layık' şekilde teslim edildi

Hava taşımacılığını büyük oranda değiştiren ABD yapımı Boeing 747'lerin sonuncusu, Washington semalarında "kraliyet tacı" çizerek teslim edileceği yere ulaştı.

BBC Türkçe
BBC Türkçe
Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 09:52
Boeing 747: Son uçak 'krallara layık' şekilde teslim edildi
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Amerikalı kargo taşımacılığı yapan havayolu şirketi Atlas Air, son kez üretilen Boeing 747'yi satın aldı.

Üretilen son Boeing 747, Atlas Air'e Perşembe günü teslim edildi.

Uçuş ekibi, bu son uçuş için özel bir rota izleyerek havada 7, 4 ve 7 rakamlarıyla devasa bir kraliyet tacı çizdi.


BBC Türkçe
Amerikalı boeing Kral taç

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