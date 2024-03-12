Boeing'i ifşalamıştı: Ölü bulundu

Yayınlanma: 12.03.2024 - 09:53

Güncelleme: 12.03.2024 - 09:53

Uçak şirketinin prodüksiyon kalitesi hakkındaki endişeleri gündeme getiren Eski Boeing çalışanı John Barnett, ABD'de ölü bulundu.

Barnett, 2017'de emekli olana kadar 32 yıl boyunca Boeing'de çalışmıştı. Son günlerinde Barnett, şirkete karşı açılan bir dava için kanıt sunuyordu.

Boeing, Barnett'in ölümü nedeniyle üzüntü duyduklarını ifade etti.

Charleston Bölge Adli Tabip Ofisi'nden BBC'ye yapılan açıklamada 62 yaşındaki adamın 9 Mart'ta "kendi sebep olduğu bir yaralanma" nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Polis, olayın soruşturulduğunu bildirdi.

2010 yılında Kuzey Charleston'da 787 Dreamliner'ların yapıldığı Boeing fabrikasında kalite kontrol müdürü olarak çalışmaya başlayan Barnett, 2019'da BBC'ye yaptığı açıklamalarda baskı altındaki işçilerin uçaklara bilinçli olarak kalitesiz parçalar yerleştirdiğini belirtti.

Barnett, ayrıca uçakların oksijen sistemlerinde sorun olduğunu, bunun da bir acil durum anında dört maskeden birinin çalışmaması anlamına geleceğini belirtti.

Barnett, uçak yapım sürecinin aceleye getirildiğini iddia etmiş, Boeing bunu reddetmişti.

Ocak ayında Portland'dan havalanan bir Boeing 737 Max'in kullanılmayan acil durum kapısının aniden kopması, Boeing'in kalite standartlarını tekrar tartışılır hale getirmişti.