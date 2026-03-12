Bölgede son 1 saatte yaşananlar... İran: 'İstihbarat karargahını vurduk!'

İran ordusunun açıklamasına göre saldırılarda Akdeniz kıyısında Yavne kentinin batısındaki Palmachim Hava Üssü ile İsrail’in güneyindeki Ovda Hava Üssü hedef alındı.

İran devlet ajansı IRNA, saldırıların insansız hava araçlarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi. İsrail tarafından ise saldırıların sonuçlarına ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, İsrail Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde 179 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralıların büyük bölümünün durumunun hafif olduğu belirtildi.

Bakanlığa göre bu son vakalarla birlikte savaşın başlangıcından bu yana İsrail’de yaralananların toplam sayısı 2 bin 745’e yükseldi.

Tel Aviv yönetiminin, savaşın başından bu yana ölü sayılarıyla ilgili ağır bir sansür politikası uyguladığı düşünülüyor.

İSRAİL, GÜNEY LÜBNAN'I VURDU!

Sahadaki kaynaklar, İsrail hava saldırılarının Güney Lübnan’daki Rashaf ve Yater kasabaları ile Qantara kenti çevresini hedef aldığını aktardı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, 2 Mart’tan bu yana İsrail saldırılarında en az 634 kişinin öldüğünü, 1.586 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İRAN YANLISI MİLİSLERE AĞIR SALDIRI

Irak’ın Anbar vilayetinde, Suriye sınırına yakın El-Kaim bölgesindeki Halk Seferberlik Güçleri (PMF) üslerinden en az üçü saldırıya uğradı. İlk bilgilere göre en az 20 kişi hayatını kaybetti.

PMF resmi olarak Irak ordusuna bağlı olsa da bazı fraksiyonların İran’la yakın ilişkileri bulunuyor. Bu nedenle saldırının bu grupları hedef aldığı değerlendiriliyor.

Saldırının füze mi yoksa drone ile mi gerçekleştirildiği henüz netleşmedi, ancak yerel kaynaklar bunun savaşın başlangıcından bu yana PMF’ye yönelik en ciddi saldırılardan biri olduğunu belirtiyor.

Son günlerde bazı PMF grupları Irak’taki ABD üslerini, özellikle Kuzey Irak’taki Erbil çevresini hedef alıyordu. Yetkililere göre dün gece Erbil’e en az 17 drone gönderildi, bunların çoğu hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü.

BASRA'DA PETROL TERMİNALİ VURULDU

Irak’ın güneyindeki Basra açıklarında petrol taşıyan gemilerin vurulması, ülkede ciddi ekonomik endişelere yol açtı.

Yetkililere göre saldırı, gemiden gemiye petrol aktarımı yapıldığı sırada gerçekleşti. Olayın ardından Irak yönetimi petrol terminallerindeki faaliyetleri geçici olarak durdurdu.

Gemileri füze, drone veya denizden gelen insansız araçların vurmuş olabileceği değerlendiriliyor.

Irak Petrol Bakanlığı, bu tür saldırıların ülkenin ekonomisini ve deniz ticaretinin güvenliğini tehdit ettiğini vurguladı. Irak bütçesinin büyük kısmı petrol gelirlerine dayandığı için uzun süreli bir kesinti ciddi ekonomik sonuçlar doğurabilir.

CİTİBANK ŞUBELERİNİ KAPATIYOR

Bölgedeki gerilimin artması üzerine Citibank, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki tüm şubelerini 12–14 Mart tarihleri arasında kapatma kararı aldı.

Banka yönetimi, kararın bölgedeki savaşın yarattığı riskler nedeniyle alınan önleyici bir tedbir olduğunu açıkladı. Finans merkezleri üç gün boyunca kapalı kalacak.

Bu karar, Körfez ülkelerinde savaşın yayılabileceğine dair endişelerin arttığını gösteriyor.

DUBAİ VE KUVEYT'TE İHA SALDIRILARI

Dubai yönetimi, Al Bada’a bölgesinde 'küçük çaplı bir drone olayı' yaşandığını ve yetkililerin duruma müdahale ettiğini açıkladı.

Yetkililer herhangi bir yaralanma bildirilmediğini duyurdu. Kentte savaşın başlamasından bu yana zaman zaman patlama sesleri ve drone saldırısı iddiaları gündeme geliyor.

Öte yandan Kuveyt Uluslararası Havalimanı da birkaç drone saldırısının hedefi oldu. Kuveyt resmi haber ajansı saldırının sadece maddi hasara yol açtığını bildirdi.

İRAN: "HASTANELER VE MAHALLELER BOMBALANIYOR"

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Cafaryan, ABD ve İsrail’in saldırılarında hastaneler ve sağlık tesislerinin de zarar gördüğünü söyledi.

Tahran’dan Al Jazeera’ya konuşan Cafaryan, saldırılarda en az 1.395 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin ise enkaz altında kaldığını belirtti.

“Ne yazık ki birçok kişi saldırı anında hayatını kaybediyor. Çünkü sivil altyapıya yönelik yoğun bombardıman yapılıyor” diyen Cafaryan, ölenlerin çoğunun yerleşim bölgelerinde yaşayan siviller olduğunu ifade etti.

Yetkili ayrıca:

31 büyük hastane ve klinik zarar gördü

12 hastane hizmet dışı kaldı

149 sağlık merkezi saldırıya uğradı

Son 4 günde yaklaşık 100 sağlık tesisi hasar aldığını açıkladı

Cafaryan, son dört gün içinde iki sağlık çalışanının da hayatını kaybettiğini duyurdu.