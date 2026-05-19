Bolivya’da hükümet karşıtı protestolar büyüyor: Polis ile göstericiler çatıştı

Bolivya’da Devlet Başkanı Rodrigo Paz’ın istifası talebiyle düzenlenen kitlesel gösteriler, başkent La Paz’da daha da büyüdü.

Ülkede derinleşen ekonomik kriz nedeniyle çiftçiler, işçiler, madenciler, öğretmenler, ulaşım sektörü çalışanları ve farklı toplumsal kesimler hükümete karşı sokaklara çıktı.

Göreve gelmesinin üzerinden henüz altı ay geçmeden yoğun baskı altına giren merkez sağcı Devlet Başkanı Paz, Bolivya’nın son 40 yılın en ağır ekonomik kriziyle karşı karşıya olduğu bir dönemde protestoların hedefi haline geldi.

AFP’nin aktardığına göre, başkent La Paz’da göstericiler, başkanlık sarayının bulunduğu Murillo Meydanı’na girmeye çalıştı.

Taş, sopa ve el yapımı patlayıcılarla hareket eden protestoculara polis sert müdahalede bulundu.

Çevik kuvvet ekipleri, göstericileri göz yaşartıcı gaz kullanarak meydandan uzaklaştırdı. Olaylarda en az iki kişinin yaralandığı bildirildi.

‘ÜLKE KAOS YAŞIYOR’

Göstericilerden 60 yaşındaki Aymara yerlisi çiftçi Ivan Alarcon, AFP’ye yaptığı açıklamada Devlet Başkanı Paz’ın istifasını istediklerini belirterek, “İstifa etmesini istiyoruz çünkü yetersiz. Bolivya kaos yaşıyor” dedi.

Yetkililer, olaylarda kaç kişinin gözaltına alındığını açıklamadı. Ancak yerel televizyon kanalı Unitel’e göre 100’den fazla kişi gözaltına alındı.

Bolivya’da savcılık, kitlesel protestoların önde gelen isimlerinden biri olan ülkenin en büyük sendikal örgütlenmesinin yöneticisi Mario Argollo hakkında gözaltı kararı verdi.

Argollo’nun “suç işlemeye alenen teşvik” ve “terörizm” suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Eski Devlet Başkanı Evo Morales ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Argollo ve diğer sendika liderlerinin “barbarca bir siyasi takibin” hedefi olduğunu savundu.

HÜKÜMET, MORALES'İ SUÇLADI

Paz hükümeti, ülkedeki protestoların arkasında eski sosyalist Devlet Başkanı Evo Morales’in bulunduğunu öne sürdü.

Ekonomi Bakanı Jose Gabriel Espinoza, Morales’in protestoları “iktidara dönme” amacıyla kullandığını savundu.

Hakkında reşit olmayan bir kişiyle ilgili insan ticareti iddiası nedeniyle yakalama kararı bulunduğu belirtilen Morales, 2024’ten bu yana siyasi kalesi olarak bilinen Chapare bölgesinde yaşıyor.

Bolivya’da haftalardır süren yol kapatma eylemleri, başkent La Paz’a ulaşımı büyük ölçüde felç etti.

Ülkenin karayolu ağını yöneten kamu kurumu ABC, pazartesi akşamı itibarıyla ülke genelinde 32 ayrı yol kapatma noktası bulunduğunu açıkladı.

Cumartesi günü polis ve asker bazı yolları geçici olarak açsa da göstericiler aynı gün birçok noktada yeniden kontrolü sağladı.

YAKIT, GIDA VE İLAÇ SIKINTISI BÜYÜYOR

Başkent La Paz’ın çevresindeki yolların kapatılması, kentte yakıt, gıda ve ilaç tedarikinde ciddi sıkıntılara yol açtı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Hernan Paredes, bir göstericinin hendeğe düşerek hayatını kaybettiğini açıkladı. Hükümet, bugün yolların yeniden açılması ve altı saatlik “insani koridor” oluşturulması için müdahale edileceğini duyurdu.

Bolivya, 1980’lerden bu yana en ağır ekonomik krizlerinden biriyle karşı karşıya. Ülkede yıllık enflasyon nisanda yüzde 14’e ulaştı.

Hükümet, krizin temel nedenlerinden biri olarak yakıt sübvansiyonlarını gösteriyor. Dolar rezervlerini tükettiği belirtilen yakıt destekleri, aralık ayında kaldırılmıştı.

Ancak bu karar, ülkede hayat pahalılığı ve yakıt sıkıntısı nedeniyle büyüyen toplumsal öfkeyi daha da artırdı.