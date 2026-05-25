Bolivya Devlet Başkanı maaşını yarıya indirecek

Bolivya’da siyasi gerilim ve ekonomik sıkıntılar derinleşirken Devlet Başkanı Rodrigo Paz’dan dikkat çeken bir karar geldi.

Paz, Sucre kentinde düzenlenen resmi törende yaptığı açıklamada, maaşını yüzde 50 oranında düşüreceğini duyurdu.

Paz, yalnızca kendi maaşında değil, kabine üyelerinin maaşlarında da aynı oranda kesintiye gidileceğini belirtti.

Bolivya Devlet Başkanı, söz konusu kararın hükümetin ülkeye karşı sorumluluğunu ve bağlılığını göstermek amacı taşıdığını ifade etti.

Kabine üyelerinin de maaşlarını yarıya indireceğini açıklayan Paz, ekonomik ve toplumsal kriz döneminde yöneticilerin fedakârlık yapması gerektiği mesajını verdi.

Maaş kesintisi kararı, Bolivya’da protestoların dördüncü haftasına girdiği bir dönemde geldi. Ülkede siyasi ve sosyal huzursuzluk giderek büyürken, gösteriler günlük yaşamı da ciddi şekilde etkilemeye başladı.

Özellikle La Paz ve El Alto kentlerinde protestolar nedeniyle tedarik zincirlerinde aksamalar yaşanıyor.

GIDA, YAKIT VE İLAÇ SIKINTISI

Gösterilerin yol açtığı ulaşım ve lojistik sorunları, büyük kentlerde temel ihtiyaçlara erişimi zorlaştırdı.

La Paz ve El Alto’da marketler, hastaneler ve akaryakıt istasyonlarında gıda, yakıt ve ilaç sıkıntısı yaşandığı bildirildi.

Kriz nedeniyle halkın günlük yaşamında ciddi aksaklıklar meydana gelirken, hükümet üzerindeki baskı da artıyor.

Paz yönetiminin maaş kesintisi kararı, kamuoyuna verilen bir “fedakârlık” mesajı olarak değerlendiriliyor. Ancak ülkedeki protestoların yatışıp yatışmayacağı ve kararın toplumdaki tepkiyi azaltıp azaltmayacağı belirsizliğini koruyor.

Bolivya’da ekonomik sıkıntılar, tedarik sorunları ve siyasi gerilim nedeniyle hükümetin önümüzdeki günlerde atacağı adımlar yakından izleniyor.