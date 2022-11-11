Bolsonaro'nun istediği olmadı: Brezilya ordusu demokrasi dedi
Brezilya silahlı kuvvetleri, seçim sonrası ortaya çıkan anlaşmazlıkların demokratik hukuk kuralları çerçevesinde çözülmesi gerektiğini söyledi.
Brezilya silahlı kuvvetlerinin üç komutanı yayınladıkları ortak bildiride, Brezilya'daki anlaşmazlıkların çözümünün demokratik hukukun üstünlüğünden geçtiğini belirtirken barışçıl protesto hakkını da teyit ettiler.
Reuters'ın haberine göre, Kara, deniz ve hava kuvvetleri başkanları tarafından imzalanan bildiride, Brezilya anayasasının ifade özgürlüğünü ve barışçıl gösteri hakkını garanti altına aldığı berlirtildi.
Ortak bildiride, "Brezilya anayasası, tüm Brezilyalıların uyması gereken ve özellikle düşüncenin özgürce ifade edilmesi, barışçıl protesto özgürlüğü ve ulusal topraklar içinde hareket özgürlüğü ile ilgili olarak kurumlar tarafından garanti altına alınması gereken sorumlulukları ve hakları belirlemiştir" açıklaması yer aldı.
Üç komutan, "Silahlı Kuvvetler uyanık, tetikte ve her zaman halkımızı savunarak egemenliğimizi, düzenimizi ve ilerlememizi garanti altına alma konusundaki anayasal rolüne odaklanmış durumdadır" dedi.
AÇIKLAMA ENDİŞELERİN ORTASINDA GELDİ
Bolsonaro 30 Ekim'de yapılan seçimi solcu rakibi Luiz Inacio Lula da Silva'ya karşı kıl payı kaybetti ve seçimi kabul etmemesine rağmen iktidarın el değiştirmesini engellemedi.
Eski bir ordu yüzbaşısı olan eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Brezilya'nın elektronik oylama sisteminin sorgulanmasına orduyu da dahil etmeye çalışmıştı.
Üç komutanın açıklaması, 1964'ten 1985'e kadar askeri diktatörlükle yönetilen Brezilya'nın silahlı kuvvetlerinin bu yılki başkanlık seçimlerindeki rolüne ilişkin endişelerin ortasında geldi.
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