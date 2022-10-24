Brezilyalı politikacı polislere el bombası fırlattı
Brezilyalı politikacı Roberto Jefferson, kendisini tutuklamak için gelen polislere tüfekle ateş açtı, el bombası fırlattı.
Brezilya'da, genel seçim öncesi Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun müttefiki Roberto Jefferson paniğe sebep oldu.
Roberto Jefferson, kendisini tutuklamak için gelen polislerle çatıştı. Polislerin tutuklama girişimine tüfekle cevap verdi, el bombası fırlattı. Jefferson, WhatsApp üzerinden destekçilerine gönderdiği bir video mesajında teslim olmayı reddettiğini söyledi. Ancak akşam saatlerinde gözaltına alındı.
Jefferson gönderdiği videoda, "Kimseyi öldürmek için ateş etmedim. Polis arabasına ve polislerin civarına ateş ettim. Dört kişiydiler, kaçtılar, 'Çıkın dışarı, çünkü sizi yakalayacağım' dedim. Ben örnek oluyorum, tohumumu ekiyorum: baskıya diren, zorbalığa diren. Tanrı Brezilya'yı korusun" dedi.
Yaşanan olayda 2 polis yaralandı.
Jefferson, olay sırasında evinde mahsur kaldı. Bir grup destek amacıyla "Roberto Jefferson'a özgürlük" sloganlarıyla evine geldi.
Yargıçlara hakaret sebebiyle ev hapsi cezası alan Jefferson, cezasını düzenkş olarak ihlal ettiği gerekçesiyle cezaevine gönderilmesi hükmü verildi.
Bolsonaro muhalifleri hemen sosyal medyada ikilinin birlikte çekilmiş birkaç fotoğrafını paylaştı. Bolsonaro "tek bir fotoğrafımız bile yok" açıklamasında bulundu, polise ateş açan kimselerin tutuklanması gerektiğini söyleyerek olaya tepki gösterdi.
Brezilya'da, devlet başkanlığı seçiminin ikinci turu 30 Ekim'de yapılacak.
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