Boris Johnson eski mesleğine geri dönüyor

14 Ağustos 2022 Pazar, 13:24

İngiltere basını, istifa etmesinin ardından yeni işi merak konusu olan Johnson'ın gazeteciliğe ve köşe yazarlığına dönebileceğini öne sürdü.

SON YAZISI BAŞBAKAN OLMADAN ÖNCEYDİ

Habertürk'te yer alan habere göre, başbakan olmadan üç gün önce, Boris Johnson'ın Daily Telegraph'taki son köşesi yayınlanmıştı. Johnson son yazısında İngiltere'ye Brexit'i uygularken bir "yapabilirim ruhunu" benimseme çağrısınde bulunmuştu. Johnson, haftalık görüşlerini ifade ettiği yazılar ile ayda 10 saat çalışarak 275.000 sterlinlik maaş alıyordu. Ancak görevinin ardından yazılarına son vermişti.

Daily Mail'deki birden fazla kaynak, Johnson'ın Downing Street'ten ayrıldığında bir gazetede yazması konusunda görüşmeler yapıldığını ve anlaşmada sona yaklaşıldığını söyledi.

TARAFLAR YORUM YAPMAKTAN KAÇINDI

Başbakanlık Ofisi Downing Street, Johnson'a gazete tarafından bir rol teklif edilip edilmediği konusunda yorum yapmayı reddederken, Daily Mail sözcüsü yorum talebine yanıt vermedi.

Son aylarda Daily Mail, Partygate skandalı üzerinden yapılan eleştirilere karşın başbakanı net bir şekilde savunmuş, Johnson'ı eleştiren Muhafazakar milletvekillerine ise tepki göstermişti. Bu yakın ilişki ve tarafların yorum yapmaktan kaçınması, İngiliz basınında Johnson'ın teklifi kabul edebileceği yorumlarına neden oldu.

Johnson Daily Mail'e katılırsa, Daily Telegraph ile uzun süredir devam eden ilişkisi sona ermiş olacak.

SİYASETTEN ÖNCE GAZETEDE ÇALIŞIYORDU

New York'ta 19 Haziran 1964'te doğan Johnson, İngiltere'de siyasetçilerin yetiştiği iki önemli okul kabul edilen Eton Koleji ve ardından Oxford Üniversitesinde eğitim gördü.

Mezuniyetinin ardından The Times'ta gazetecilik kariyerine başlayan Johnson'ın, buradaki gazetecilik kariyeri kısa sürdü ve hazırladığı yalan haber nedeniyle işten kovuldu.

Daha sonra Daily Telegraph gazetesine geçen Johnson, 1989'da bu basın kuruluşunun Brüksel muhabiri oldu ve Avrupa Birliği (AB) karşıtlığı da bu dönemde imza attığı haberlerle kendini göstermeye başladı. Johnson, AB ile ilgili gerçek olmayan makaleleriyle de gündeme geldi.

Johnson, gazetecilik kariyerinde muhafazakar eğilimli Daily Telegraph'ın editör yardımcılığına ve Spectator dergisinin editörlüğüne kadar yükseldi.

GAZETECİLİKTEN SİYASETE

Boris Johnson'ın gazetecilikten siyasete uzanan kariyeri ise 2001'de Muhafazakar Parti milletvekili olarak seçilmesiyle başladı.

Johnson, daha sonra 2008'de Londra Belediye Başkanı seçildi ve 2016'ya kadar iki dönem bu görevi sürdürmeyi başardı. 2019'da ise Theresa May'in yerine geldi ve İngiltere Başbakanı oldu.

Ancak geçtiğimiz aylarda skandalların ardından partisi içinden tepkilerin gelmesi ve isifa dalgasının yaşanmasının ardından görevi bıraktığını açıklamıştı.